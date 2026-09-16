Muere Bartina, esposa de Ronald Koeman, a los 65 años

Bartina Koeman, esposa del exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona Ronald Koeman, ha fallecido a los 65 años después de una larga lucha contra un cáncer de mama, según ha anunciado el propio neerlandés a través de sus redes sociales.

Koeman comunicó la noticia con un mensaje de despedida dedicado a quien fue su mujer durante más de cuatro décadas y madre de sus tres hijos.

"Con profunda tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de mi hermosa esposa, nuestra queridísima madre y abuela", escribió el exseleccionador neerlandés en su cuenta de Instagram.

Diagnosticada de cáncer de mama en 2010

Bartina fue diagnosticada de cáncer de mama en 2010 y se sometió entonces a un tratamiento intensivo que permitió mejorar su situación.

Sin embargo, ocho años después, en 2018, volvió a sufrir una recaída. Desde entonces continuó luchando contra la enfermedad hasta su fallecimiento a los 65 años.

Bartina y Ronald Koeman estaban casados desde 1985 y tuvieron tres hijos: Ronald Jr., Tim y Debby. Uno de ellos, Ronald Koeman Jr., decidió seguir los pasos deportivos de su padre y actualmente juega como portero en el Telstar de la Eredivisie neerlandesa.

El Barcelona traslada sus condolencias

El FC Barcelona también reaccionó públicamente al conocerse el fallecimiento. La entidad azulgrana trasladó "sus más profundas condolencias y todo el afecto del barcelonismo" a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de Bartina.

Koeman mantiene una estrecha vinculación con la historia del Barça. Como futbolista fue el autor del gol que dio al club su primera Copa de Europa en Wembley en 1992 y, décadas después, regresó para ocupar el banquillo del primer equipo.

Ahora, el mundo del fútbol y especialmente el barcelonismo acompañan al neerlandés y a sus tres hijos tras el fallecimiento de Bartina a los 65 años.