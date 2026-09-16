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Detenido el futbolista Jon Karrikaburu por triplicar la tasa de alcoholemia después de sufrir un accidente

El delantero del Burgos, ex de la Real Sociedad, dio 0,73 en un segundo coche después de haber dejado inutilizado otro vehículo en la carretera.

Agentes de la guardia civil durante un control de alcoholemia y drogas en una imagen de archivo

Agentes de la guardia civil durante un control de alcoholemia y drogas en una imagen de archivo EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El futbolista español Jon Karrikaburu, actualmente jugador del Burgos CF en Segunda División, fue detenido el pasado domingo por un presunto delito contra la seguridad vial después de arrojar una tasa de 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, según informa Navarra.com.

Los hechos comenzaron con un accidente en la carretera N-121-A, cuando el vehículo en el que viajaba el delantero se salió de la vía y quedó inutilizado. Posteriormente, Karrikaburu habría cogido otro coche para abandonar el lugar del siniestro.

A bordo de este segundo vehículo realizó un giro prohibido que llamó la atención de un policía que se encontraba fuera de servicio. El agente alertó a la Guardia Civil, que consiguió interceptar al futbolista pocos minutos después.

Dio 0,73 en la prueba de alcoholemia

Una vez localizado, los agentes sometieron a Karrikaburu a una prueba de alcoholemia. El delantero arrojó un resultado de 0,73 mg/l de alcohol en aire espirado, por encima de los 0,60 mg/l a partir de los cuales conducir constituye delito conforme a la legislación española.

Tras el resultado, el futbolista pasó a ser investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Respecto al accidente inicial, otra de las personas que viajaba con Karrikaburu asumió la conducción del vehículo siniestrado y obtuvo un resultado negativo en la prueba de alcoholemia.

El caso se resolverá con un juicio rápido

El procedimiento continuará ahora mediante un juicio rápido. Karrikaburu podrá acogerse a una conformidad que, en caso de cumplirse los requisitos legales, permitiría reducir en un tercio la pena que finalmente se le impusiera.

El delito puede ser castigado con prisión de tres a seis meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de uno a cuatro años.

En caso de conformidad, esa pena puede verse reducida en los términos previstos legalmente. El delantero de 23 años afronta así un problema judicial en plena temporada con el Burgos, equipo en el que milita actualmente en LaLiga Hypermotion.

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