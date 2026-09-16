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Nueva noche de tensión en Ceuta con una reyerta entre migrantes

Un grupo de migrantes se ha enfrentado esta noche en Ceuta y al menos tres han resultado heridos.

Imagen de una reyerta en Ceuta

Nueva reyerta durante la noche en Ceuta | Antena 3 Noticias

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Agustina Leiva
Publicado:

Un grupo de migrantes se ha enfrentado y algunos han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencias. La reyerta obligó a intervenir a agentes de la Guardia Civil y militares, que tuvieron que desplazarse hasta la zona para separar a los grupos que se estaban enfrentando y evitar que la situación fuera a más. Los tres heridos presentaban distintas lesiones y fueron atendidos y trasladados en el Hospital Universitario de Ceuta. No es la primera pelea que se produce entre inmigrantes en la ciudad autónoma. Los sucesos han vuelto a generar preocupación entre los vecinos, que denuncian el clima de inseguridad que, según aseguran, se está viviendo en algunas zonas de Ceuta.

Preocupación por el posible traslado al muelle del Poniente

A esta situación se suma ahora el posible traslado de inmigrantes al muelle del Poniente, una medida que podría llevarse a cabo de forma inminente. La posibilidad de instalar allí un nuevo asentamiento ha generado preocupación entre los vecinos, que alertan del riesgo que supondría la ubicación elegida. Se encuentra próximo a depósitos de combustible, una circunstancia que ha provocado dudas sobre las condiciones de seguridad del lugar.

El Sindicato Unificado de Policía también se ha pronunciado sobre este posible traslado. La organización ha acudido a la Audiencia Nacional para solicitar que se paralice la medida al considerar que puede generar riesgos.

Vivas reclama el retorno de los inmigrantes a Marruecos

En medio de esta situación, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado la respuesta del Gobierno ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Vivas ha defendido que el Estado debe poner todos sus medios a disposición para devolver a Marruecos a las personas que han entrado en Ceuta. El presidente ceutí considera que los alojamientos habilitados para atender a los inmigrantes no constituyen una solución definitiva. “La única solución que cabe es poner todos los medios al alcance del Estado, que son muchos, para devolver a su país a los que entraron. No hay otra.” afirma.

También ha cuestionado los campamentos habilitados tras la crisis migratoria y ha insistido en que la solución pasa por el retorno a Marruecos: "La solución no está en los alojamientos, la solución está en que vuelvan a Marruecos".

La reubicación de los menores migrantes, pendiente

Otro de los asuntos que continúa sobre la mesa es la situación de los menores migrantes que permanecen en Ceuta. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia apuntan a que el proceso de reubicación en la península podría quedar completado en aproximadamente dos meses. Sin embargo, desde el Ministerio también reprochan al Partido Popular la escasa colaboración en este proceso.

Mientras continúan los enfrentamientos y crece la preocupación por la situación de los asentamientos, el futuro traslado al muelle del Poniente y la reubicación de los menores se mantienen como dos de los principales asuntos pendientes en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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