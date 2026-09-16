La Fórmula 1 hace oficial su calendario para 2027, con Madrid y sin Barcelona

La Fórmula 1 ha hecho oficial este miércoles el calendario de carreras para 2027, una temporada en la que repetirá el trazado de Madring y en el que no estará Montmeló, al comenzar a alternarse con el circuito de Spa-Francorchamps. Por delante, 24 carreras y las novedades de los Grandes Premios de Portugal y Turquía.

La temporada 2027 de Fórmula 1 comenzará en el 12 de marzo en Sakhir y finalizará el 12 de diciembre en Abu Dabi. Barein y Arabia Saudí regresan al calendario tras suspenderse ambos esta temporada por la guerra entre Irán y Estados Unidos.

La Fórmula Uno presentó este miércoles su calendario para el Mundial de 2027, que constará de 24 carreras, comenzará el 12 de marzo en Sakhir, con el Gran Premio de Baréin, y finalizará en Abu Dabi el 12 de diciembre.

El Gran Premio de España volverá a celebrarse en Madrid por segundo año consecutivo y está previsto para el fin de semana del 10 al 12 de septiembre, en la que será la decimoquinta carrera del año. Regresan al calendario los Grandes Premios de Portugal (18-20 de junio en Portimao) y Turquía (1-3 de octubre en Estambul).

Montmeló comienza a alternarse con Spa

En el calendario de 2027 no estará el Gran Premio de Barcelona-Catalunya -rebautizado así en 2026 tras albergar durante 35 años el Gran Premio de España-. Desde la próxima temporada Montmeló se alternará con el circuito belga de Spa-Francorchamps y, por tanto, sólo acogerá la prueba en 2028, 2030 y 2032.

Además, las carreras al sprint pasan de seis a diez, "debido al éxito continuado y la alta demanda por el formato", según explica la FIA. Se correrán en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Catar y Abu Dabi.

"El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos", declaró el presidente de la FIA Mohammed ben Sulayem, en un comunicado de la organización.

"La Fórmula Uno continúa atrayendo nuevas audiencias alrededor del mundo. Semana tras semana, los mejores pilotos del mundo se batirán en algunos de los circuitos más desafiantes del deporte de motor. Crean un espectáculo como no hay otro en el deporte", añadió Stefano Domenicali, presidente de la competición.

Pese al interés reiterado de Argentina por recuperar en un futuro próximo la Fórmula Uno, los únicos Grandes Premios presentes en Latinoamérica en 2027 serán los de México, del 29 al 31 de octubre, y Sao Paulo (Brasil), del 5 al 7 de noviembre.

Calendario de Fórmula 1 2027

12-14 de marzo, Baréin, Sakhir.

19-21 de marzo, Arabia Saudí, Yeda.

2-4 de abril, Australia, Melbourne.

9-11 de abril, Japón, Suzuka.

16-18 de abril, China, Shanghái.

30 de abril-2 de mayo, Miami, Miami.

21-23 de mayo, Canadá, Montréal.

4-6 de junio, Mónaco, Mónaco.

18-20 de junio, Portugal, Portimao.

2-4 de julio, Gran Bretaña, Silverstone.

9-11 de julio, Austria, Spielberg.

23-25 de julio, Bélgica, Spa.

30 de julio-1 de agosto, Hungría, Budapest.

3-5 de septiembre, Italia, Monza.

10-12 de septiembre, España, Madrid.

24-26 de septiembre, Azerbaiyán, Bakú.

1-3 de octubre, Turquía, Estambul.

8-10 de octubre, Singapur, Singapur.

22-24 de octubre, Estados Unidos, Austin.

29-31 de octubre, Ciudad de México, Ciudad de México.

5-7 de noviembre, Sao Paulo, Interlagos.

18-20 de noviembre, Las Vegas, Las Vegas.

3-5 de diciembre, Catar, Lusail.

10-12 de diciembre, Abu Dabi, Yas Marina.