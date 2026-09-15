Italia prorroga 15 días más los controles a viajeros procedentes de España y el Gobierno español los amplía hasta octubre

Este martes, Italia ha vuelto a anunciar una nueva prórroga a consecuencia de la crisis migratoria en Ceuta. El Gobierno de Giorgia Meloni establece una segunda prórroga, por otros 15 días a los controles en puertos y aeropuertos a viajes procedentes de España porque, según Roma aún hay riesgos para su seguridad por posible entrada de terroristas. Tras ello, el Gobierno español también ha decidido prorrogar los controles a pasajeros procedentes de Italia.

Cabe recordar que el pasado 31 de julio, tras la entrada de miles de migrantes en la ciudad autónoma, Italia suspendió de forma unilateral el acuerdo de libre circulación de Schengen.

La decisión ha sido adoptada por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, quien ha señalado que esto supone "la extensión de los controles fronterizos por tierra y aire", ante lo que Roma considera una necesidad debido a los "altos riesgos de seguridad interna, además de la potencial amenaza de infiltración terrorista".

La medida se ha comunicado a través de una nota enviada a la Comisión Europea y a los homólogos de Piantedosi en el seno de la Unión Europea (UE), entre los que figura el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, según ha recogido la agencia italiana de noticias AdnKronos.

España también prorroga

Por su parte, el Gobierno de España ha decidido prorrogar hasta el 8 de octubre los controles fronterizos hasta octubre a los viajeros procedentes de Italia, según han informado fuentes del Interior.

España introdujo estos controles el pasado 8 de agosto y fueron prorrogados por primera vez hasta el próximo 23 de septiembre. Ahora el Gobierno, que considera que se mantienen las circunstancias que motivaron a adoptar esta medida, ha decidido prolongarla hasta el 8 de octubre.

Eso sí. , sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto.

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