El Camp Nou será la sede de la final de la Champions League en 2029

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha confirmado este martes al estadio del Camp Nou como la sede de la final de la Champions League 2029 y al Munich Arena alemán como organizador de la de la temporada que viene en 2028.

En la reunión celebrada en la ciudad griega de Salónica, el Ejecutivo también decidió que la final de Champions femenina 2027-2028, a la que aspiraba el estadio de San Mamés, será en el Parc Olympic de Lyon (Francia) y la de la campaña 2028-2029 en el estadio Nacional de Gales, en Cardiff.

30 años después

El estadio azulgrana, que ya estará finalizado y totalmente reformado, volverá de este modo a albergar una final de la máxima competición continental 30 años después de la disputada en 1999 entre el Manchester United y el Bayern Múnich en el anterior feudo culé, que acabó con triunfo inglés (2-1). Anteriormente, el Camp Nou también fue escenario de la final de la Copa de Europa de 1989, en la que el AC Milan se impuso al Steaua de Bucarest (4-0).

La elección del Camp Nou completa además un ciclo de dos finales de Champions masculina en España en tres años, después de que la UEFA ya designara al Estadio Metropolitano de Madrid como sede de la final de esta edición 2026/2027. Mientras, el Allianz Arena de Múnich (Alemania) será sede de la final de 2028 de la máxima competición continental masculina.

En categoría femenina, el Parc Olympique Lyonnais de Lyon-Décines (Francia) acogerá la final de la UEFA Women's Champions League de 2028, por lo que San Mamés no volverá a ser sede de la máxima competición continental femenina cuatro años después de acoger la final de 2024, en la que el FC Barcelona se proclamó campeón. La UEFA también ha designado el National Stadium of Wales de Cardiff como sede de la final femenina de 2029.

En la Europa League, la final de 2028 se jugraá en la National Arena de Bucarest (Rumanía), mientras que la de 2029 tendrá lugar en el National Stadium de Serbia, en Belgrado. En la Conference League, el Juventus Stadium de Turín albergará la final de 2028 y el Puskás Aréna de Budapest la de 2029.

Por su parte, la Supercopa de la UEFA de 2027 se celebrará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y la de 2028 en el Astana Arena de Astana (Kazajistán), mientras que la final de la UEFA Champions League de fútbol sala de 2027 tendrá como sede el Biel/Biena Arena de Suiza.

Asimismo, el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó además ajustes en el sistema de ascensos y descensos de la Nations League 2026/27 para facilitar la transición al nuevo formato de la competición, que a partir de la edición 2028/29 contará con tres ligas en lugar de las cuatro actuales.

Todas las sedes europeas

Champions League

2028: Munich Football Arena, Múnich

2029: Spotify Camp Nou, Barcelona

UEFA Women’s Champions League

2028: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines

2029: National Stadium of Wales, Cardiff

UEFA Europa League

2028: National Arena, Bucarest

2029: National Stadium Serbia, Belgrado

UEFA Conference League

2028: Juventus Stadium, Turín

2029: Puskás Aréna, Budapest

Supercopa de la UEFA

2027: Johan Cruyff ArenA, Ámsterdam

2028: Astana Arena, Astana

UEFA Champions League de Fútbol Sala

2027: Biel/Biena Arena, Suiza