Sergio Ramos deja abierta la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio: "Sería una oportunidad bonita"

Desde que algunos medios digitales publicaron que Sergio Ramos quería estar en los Juegos Olímpicos no se habla de otra cosa. Por eso, tras el empate ante Noruega el capitán español fue preguntado por esta posibilidad: "Creo que es pronto para hablar de los Juegos, sería precipitarme. A cualquier jugador que tiene esa oportunidad, nadie diría que no, Ahora estoy en mi club y en mis elección, queda mucho y se verá qué pasa, pero es una idea muy bonita", dijo.

Esta respuesta servía para dejar más abierto que nunca el debate sobre esta posibilidad. El sevillano, que ayer llegó a los 168 partidos con España quiere ser uno de los tres jugadores de más 23 que represente a nuestro país en la cita Olímpica.

Además, después del empate ante Noruega valoró el hecho de ser el español con más internacionalidades: "Siempre lo personal es secundario, lo hubiera cambiado por la victoria. Llegar a 168 es una recompensa y un mérito, es un orgullo tremendo, me emociono cada vez que me pingo esta camiseta. Eso no cambia y espero hacerlo muchos años más", declaró.

Así es el la competición de fútbol en los Juegos Olímpicos

España se clasificó para los Juegos Olímpicos tras ganar la Eurocopa sub 21 del pasado verano. Una vez conseguido el billete a Tokio ya se piensa en que equipo nos representará en la cita olímpica.

Para Tokio deberemos conformar una lista de 20 jugadores en edad sub 23 a los que sólo podrán unirse tres jugadores por encima de esa edad. Ramos podría ser uno de esos tres jugadores, pero la Federación es partidaria de premiar a los jugadores que lograron la clasificación.

Una vez allí España deberá enfrentarse a una competición con 16 equipos. Todo empieza con cuatro grupos de los que pasan los dos mejores. A partir de ahí la competición consta de cuartos, semifinales y final.