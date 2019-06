Robert Moreno, nuevo seleccionador nacional: "Es un día agridulce. Siempre esperé ser primer entrenador pero no así"

Robert Moreno, nuevo seleccionador nacional, reconoció que se trata de "un día agriduclce" tras confirmase que releva a Luis Enrique al frente de la selección por los problemas familiares del entrenador asturiano.

"Es muy difícil para mí este momento. Es un día agridulce. Siempre esperé ser primer entrenador pero no así. Trataremos de dejar el trabajo de Luis Enrique en lo más alto, si puede ser, ganando la Eurocopa", explicó el nuevo seleccionador nacional.

"Llevo muchos años en esto del fútbol. Desde los 14 años he pensado en llegar al máximo nivel, pero no lo esperaba de esta manera. Me ha valido que Luis estaba de acuerdo y nos ha apoyado. Para mí eso es lo que me ha animado a tirar hacia adelante", indicó Robert Moreno.

