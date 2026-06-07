Florentino Pérez y Enrique Riquelme se enfrentan en las urnas por la presidencia del Real Madrid

Este domingo, 7 de junio, los socios del Real Madrid votan para elegir al presidente del club entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Las urnas han abierto a las 9.00 horas en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas y permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas.

La jornada electoral pone fin a una campaña de 26 días que supone un escenario inédito en los últimos 20 años para el Real Madrid. Es la primera vez desde 2006 que los socios pueden elegir entre dos candidatos, después de que Florentino Pérez fuera proclamado presidente sin oposición en las cinco elecciones celebradas desde su regreso al cargo en 2009.

Florentino Pérez busca un nuevo mandato

El actual presidente se enfrenta a las elecciones con un programa centrado en la continuidad de su modelo de gestión y en nuevos proyectos de expansión para el club. Entre sus principales propuestas figuran la creación de un gran club social en Valdebebas, el desarrollo del proyecto Bernabéu Infinito y la construcción de un distrito tecnológico vinculado a la Ciudad Real Madrid.

En el ámbito deportivo, Pérez ha defendido la incorporación de nuevos refuerzos para la plantilla y ha anunciado que el club presentará una oferta "muy importante a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que pagaría el Real Madrid por un traspaso en toda su historia: 150 millones de euros". Durante los últimos días de campaña también adelantó el fichaje del lateral neerlandés Denzel Dumfries y situó a José Mourinho como su apuesta para el banquillo.

Riquelme cuenta con cuatro leyendas en su equipo

Enrique Riquelme, empresario y fundador del Grupo Cox, ha defendido su candidatura en torno al fortalecimiento del modelo asociativo del club. Su programa, denominado "Legado y Futuro", presenta medidas como la reducción temporal de las cuotas de los socios, la creación de nuevos abonos y la construcción de una Ciudad del Socio en Valdebebas.

En en sector deportivo, el candidato ha situado a Rodri y Erling Haaland entre sus principales objetivos y ha propuesto a Jürgen Klopp como entrenador. Asimismo, durante la recta final de la campaña anunció la incorporación a su proyecto de varias figuras históricas del madridismo, entre ellas Raúl González, Fernando Hierro, Iker Casillas y Vicente del Bosque.

Dos modelos de club diferentes

La campaña electoral ha estado acompañada por varios enfrentamientos entre ambos candidatos. Florentino Pérez cuestionó públicamente las intenciones del equipo de Riquelme y vinculó parte de su entorno a anteriores etapas de la vida institucional del club.

Por su parte, Riquelme reclamó una mayor transparencia sobre la situación económica del club y solicitó, en varias ocasiones, la celebración de un debate público entre los dos aspirantes, una propuesta que finalmente no se llevó a cabo.

Más allá del resultado de la votación, las elecciones se han convertido en un debate sobre el futuro modelo de gestión del Real Madrid. Mientras Florentino Pérez defiende la continuidad de la estrategia desarrollada durante sus mandatos, Riquelme plantea una mayor participación de los socios y se opone a cualquier avance hacia fórmulas de inversión externa en la entidad.

Los resultados determinarán quién dirigirá el club durante los próximos años y qué proyecto contará con el respaldo mayoritario de los socios.

Servicio especial de transporte

La jornada electoral coincide con la visita del papa León XIV a Madrid, un acontecimiento que ha provocado alteraciones en la movilidad de la capital. Ante esta situación, el Real Madrid ha habilitado un servicio especial de autobuses gratuitos para facilitar el desplazamiento de los socios hasta las instalaciones de Valdebebas.

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