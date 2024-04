Rafa Nadal entrena con la camiseta del Mallorca y lanza un mensaje para la final de Copa del Rey

A falta de unas pocas horas para que ruede el balón en La Cartuja, Rafa Nadal, fiel seguidor del RCD Mallorca, ha subido un vídeo entrenando en su Academia de Manacor con la camiseta del equipo balear para desearle suerte en la final de la Copa del Rey.

"¡Vamos a por todas! Queremos ese segundo", escribió el tenista en su publicación en Instagram. El Mallorca, dirigido por Javier Aguirre, disputará esta noche a las 22:00 (puedes seguir el partido en la web de Antena 3 Deportes) su cuarta final copera tras las jugadas en las temporadas, 1990-91, 1997-98 y 2002-03, en la última consiguieron su primer y hasta ahora único título tras golear 3-0 al Recreativo de Huelva.

Los baleares ya saben que cuentan con el apoyo de uno de los mejores tenistas de la historia y el más grande deportista español de siempre, que además acudirá a La Cartuja para vivir en directo la gran final. Nadal es un acérrimo seguidor del Mallorca y siempre que puede visita el estadio de San Moix para ver a su equipo, además de viajar recurrentemente al Santiago Bernabéu para disfrutar del encuentro entre sus dos conjuntos favoritos (Mallorca y Real Madrid). El vídeo que ha colgado este sábado en su Instagram no sabemos si es de esta misma mañana o del mismo viernes por la tarde, lo que está claro es que cogerá un avión para estar en La Cartuja esta noche.

No jugará Montecarlo

Por otra parte, el tenista de 37 años informó este jueves de su baja en el Masters 1.000 de Montecarlo, el tercero de la temporada y el primero en tierra batida: "Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", explicó en parte de su comunicado.

Sí que dejó claro que está entrenando y esforzándose durante las últimas semanas: "Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren", sentenció.

Jugó su último partido oficial el 5 de enero

Nadal no disputa un partido oficial desde el 5 de enero en el ATP 250 de Brisbane, día en el que perdió en tres sets ante el australiano Jordan Thompson. Durante el transcurso del tercer set empezó a sentir molestias y tras la finalización del encuentro se informó de un microdesgarro en una zona similar a la lesión sufrida en 2023 (psoas ilíaco en la segunda ronda el Open de Australia 2023). Este percance le obligó a perderse el Open de Australia 2024 y el torneo de Doha, más adelante también se bajó de Indian Wells y semanas después sigue sin verse preparado físicamente.

Toni: "Tiene problemas a la hora de sacar"

Su tío Toni reveló ese mismo día el problema que había impedido a su sobrino competir en el Principado de Mónaco, donde ha ganado el título hasta en 11 ocasiones: "Todavía no está recuperado y tiene problemas, sobre todo a la hora de sacar, porque de todo lo demás no tiene ningún problema cuando entrena", admitió. El próximo objetivo de Rafa es el Conde de Godó (13 al 21 de abril).

