Toni Nadal revela la razón por la que Rafa Nadal no jugará en Montecarlo

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, ha proporcionado más detalles de los problemas que han obligado a su sobrino a anunciar su baja de cara al Master de Montecarlo que arranca este próximo 7 de abril.

Así anunció el balear su ausencia en Mónaco: "Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja... la realidad es que a día de hoy no puedo".

"Tiene problemas a la hora de sacar"

El entrenador de tenis ha hablado con EFE y ha señalado la razón por la que Rafa no está entrenando al 100% en los últimos días: "Todavía no está recuperado y tiene problemas, sobre todo a la hora de sacar, porque de todo lo demás no tiene ningún problema cuando entrena", admitió.

"O vas al 100% o no vas"

Toni también ha querido mostrarse positivo acerca de la presencia de su sobrino en el Conde de Godó, mítico torneo que se disputa en la tierra del Real Club Tenis de Barcelona y donde el español ha levantado el título hasta en 12 ocasiones. Lo que sí tiene claro el prestigioso entrenador es que "o vas al cien por cien o mejor no participar", acerca de las dudas que podía tener Rafa sobre jugar o no en el Principado de Mónaco.

La urgencia de jugar en tierra antes de Roland Garros

Esta baja supone un duro revés para el tenista de 37 años, otro más, que no juega un partido oficial desde el 5 de enero en Brisbane y que confiaba en estar preparado para la gira de tierra tras haberse bajado de torneos tan importantes como Doha e Indian Wells. Sobre esto, su tío tiene claro que es muy importante "jugar algún torneo previo para poder hacer un buen Roland Garros".

El Grand Slam francés es el principal objetivo del 14 veces campeón ahí, especialmente después de no haber competido en la edición del año pasado por la lesión que se produjo en el psoas ilíaco en el Open de Australia 2023 y que le mantuvo fuera de las pistas todo el año: "Si está bien y logra recuperarse. Antes, cuando Rafael participaba en París, había un claro favorito. Ahora hay varios, y yo confío que Rafael esté dentro de ese grupo", sentenció Toni, de 63 años.

Habrá que seguir esperando

Ahora, tras descartar su cuarto torneo de forma consecutiva (Open de Australia, Doha, Indian Wells y Montecarlo), Rafa intentará apurar sus opciones para llegar al Godó (13 al 21 de abril) y que no juega desde 2021. Son menos de 10 días para recuperarse de las dolencias de espalda, sino habrá que mirar a Madrid, un torneo incluso más especial y de mayor importancia (M.1000) pero que debido a la altura tampoco es el más apropiado para su juego, este se disputará del 22 de abril al 5 de mayo. Tras este llegará Roma y después Roland Garros, los Juegos de París también están en el horizonte pero ahora Nadal va día a día más que nunca.

