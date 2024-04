Rafa Nadal anuncia que no jugará el Master de Montecarlo: "Simplemente mi cuerpo no me deja"

Rafa Nadal ha comunicado oficialmente este jueves que no disputará el torneo de Montecarlo, el tercer Master de la temporada y el primero en tierra batida, al no encontrarse preparado todavía para la alta competición. El balear ha subrayado que su cuerpo "simplemente no le deja".

"Mi cuerpo no me deja, a día de hoy no puedo"

"¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo", ha explicado el español en un mensaje en sus redes sociales.

"Intentaré mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión..."

El 11 veces campeón en el Principado ha querido apuntar en su mensaje que sigue confiando en volver lo antes posible a las pistas: "No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!", concluyó en un 'comunicado' que iba acompañado de un vídeo suyo entrenando en las instalaciones de su Academia en Manacor. En Montecarlo contaremos con la presencia de Alcaraz, que jugará por segunda vez en su carrera, y con la de Novak Djokovic, que no jugó en Miami con el objetivo de prepararse a conciencia la gira de tierra.

La espera sigue alargándose

De esta manera se sigue retrasando la vuelta del mallorquín, que no juega un partido oficial desde el torneo de Brisbane en enero, donde ganó a Thiem y Kubler y cayó ante el local Jordan Thompson en cuartos de final. Partido en el que sufrió un microdesgarro en un músculo que le impidió competir en el Open de Australia y en Doha, no obstante, esta vez no ha especificado la dolencia, se rumorea que padece problemas de espalda, aunque hasta el momento no hay nada confirmado. Tampoco pudo disputar los Masters de Indian Wells ni Miami, en el primero incluso estuvo entrenando en las instalaciones pero finalmente se bajó a pocos días de que empezara.

La última vez que se le ha visto en una pista fue el pasado 3 de marzo en el partido de exhibición en Las Vegas ante su compatriota Carlos Alcaraz, encuentro que se llevó el murciano en el desempate del tercer set.

Próximo objetivo: el Conde de Godó, 13 de abril

Ahora el próximo objetivo que tendrá en mente Rafa Nadal será el Conde de Godó, torneo en el que confirmó su presencia hace meses y que se disputará en Barcelona del 13 al 21 de abril. Es uno de sus campeonatos fetiches ya que ha conseguido levantar el título en 12 de sus 16 participaciones. El que sí estará es Alcaraz, reciente campeón de las dos últimas ediciones.

No obstante, en el horizonte y no dentro de mucho tiempo llegará el Mutua Madrid Open (22 de abril al 5 de mayo), el Master de Roma (9 al 21 de mayo) y el esperado Roland Garros (20 de mayo a 9 de junio). Además, este año es olímpico y el tenis se jugará de nuevo en las instalaciones de Roland Garros, en la tierra batida donde Rafa Nadal ha ganado 14 Copas de los Mosqueteros, empezarán el 26 de julio y terminarán el 11 de agosto. La 'temporada', seguramente la última de Rafa, se juega en los próximos tres meses.

