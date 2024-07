Morata: "Para mí, ganar la Eurocopa es levantar un título con la camiseta del Atlético"

El delantero español Álvaro Morata ha confirmado su marcha del Atlético de Madrid para firmar por el AC Milan, asegurando que "cuando no puedes dar el cien por cien, es mejor para todos otra opción", y ha afirmado que "ganar la Eurocopa es levantar un título con la camiseta" del club rojiblanco.

"Todavía tengo que pasar reconocimiento, pero sí", ha desvelado a la Cope a la salida de la concentración del equipo en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) al ser cuestionado por si iba a fichar por el equipo italiano.

"Me he despedido, es importante para mí. Era importante saludarles, agradecerles todo"

El atacante madrileño desveló además que había acudido a la concentración a despedirse de sus compañeros. "Me he despedido, es importante para mí. Era importante saludarles, agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho. También el míster, Miguel Ángel -Gil Marín-, Carlos Bucero, Andrea -Berta-... que me han ayudado mucho en momentos en los que no lo he pasado bien. Cuando estás en un sitio que, por varios motivos no puedes dar el cien por cien, es mejor para todos otra opción", apuntó.

Por último, Morata desveló por qué ha tomado la decisión de irse a pesar de haber dicho hace unos días que soñaba con alzar un trofeo como rojiblanco. "Yo no quiero ser falso, ni lo soy. Para mí, ganar la Eurocopa es levantar un título con la camiseta del Atlético. Como jugador del Atlético, levantar la Eurocopa tiene el mismo valor que hacerlo, porque es el club al que pertenezco, porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti y es importante para mí", concluyó.

Contestó a un seguidor del Atleti

El capitán de la Selección ya se hizo viral este lunes cuando recorrió las principales calles de Madrid en el autobús de La Roja acompañado con una bandera de España con el escudo del Atlético. El jugador rojiblanco compartió una foto del momento en su cuenta de Instagram, un gesto que no le agradó a algunos colchoneros.

"Mucha bandera del Atleti pero bien que se va al Milán", contestó un usuario ante la situación en la que se encuentra Morata. Su salida del conjunto de Simeone es cada vez más inminente y todo apunta que esta semana se hará oficial su fichaje por el club italiano.

Comentario de Morata | Redes sociales

El 7 de La Roja, que ha sido víctima de grandes críticas esta temporada, estalló y acabó respondiendo en Instagram: "Ahora no me puedo ir, pero después del Dortmund me queríais echar todos". No obstante, después eliminó el mensaje, que ya había sido visto por otros usuarios.

