La íntima confesión de Morata: "Si no es por Iniesta y Bojan no habría jugado esta Eurocopa"

14 de julio de 2024. Una fecha que queda marcada en la historia del deporte. España se proclama reina del dominio del futbol europeo tras ganar su cuarta Eurocopa con el Olímpico de Berlín como testigo.

El pitido final del colegiado François Letexier inauguró la euforia de los jugadores de la Selección Española, que se convertía en la única en conseguir cuatro títulos en esta competición (1964, 2008, 2012 y 2024).

El capitán de La Roja, Álvaro Morata recibió el trofeo de las manos del rey Felipe VI y lo alzó al cielo de Alemania acompañado de sus exultantes compañeros de selección y con la celebración de la marea roja que se encontraba en las gradas del estadio como sonido ambiente.

Un Morata agradecido

Minutos después del emocionante momento, el siete de España sorprendió con sus declaraciones. Morata no quiso responder a la incógnita sobre si continuará en el conjunto español: "No es el momento de hablar si voy a seguir o no con la selección, sería egoísta por mi parte".

Sin embargo, mostró su lado más humano, agradeciendo el apoyo a Iniesta y Bojan, que vivieron situaciones similares a las que ha sufrido el jugador del Atlético de Madrid estos últimos meses.

"Me gustaría mandarle un saludo a Andrés Iniesta, si no fuera por él no hubiera jugado esta Eurocopa, y por Bojan también. Por mi familia, pero también a Andrés y Bojan, que tienen gran culpa de que esté en la Eurocopa", afirmaba Morata emocionado, expresando que "como jugadores ya los conocía, como persona a Andrés también, pero son personas que te dan la vida".

"Siempre está la luz al final de todo", concluyó el español.

Emociones a flor de piel

No obstante, esta no es la primera vez que el capitán de La Roja se muestra sensible en público. En la previa de la final, los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol mostraron en un vídeo a un Morata sincero.

El atlético afirmó que mientras estaba en el partido está "concentrado y haciendo su trabajo", pero cuando le cambian "tiene la sensación como si fuera el padre de cualquier jugador".

"Los padres de Mikel Merino el otro día llorarían; los padres de Lamine, también y creo que no hay que avergonzarse. Yo soy así, es mi personalidad y creo que no hay que avergonzarse de llorar por emociones positivas y ojalá que pueda llorar mucho más el domingo", admitió.

