Morata explota con un seguidor del Atleti en redes y luego borra el comentario: "Me queríais echar todos"

La marea roja ha inundado las calles de Madrid este lunes. La Selección Española se ha dado un histórico baño de masas para celebrar que se ha proclamado reina de Europa ante Inglaterra por cuarta vez, con el Estadio Olímpico de Berlín como testigo.

Uno de los protagonistas de la fiesta fue el capitán de La Roja, Álvaro Morata. El 7 de España se encargó de dirigir la locura que se apoderó de Cibeles como maestro de ceremonias, un 'speaker' a lo Pepe Reina que dirigió desde cánticos como "Gibraltar es español" hasta emotivos momentos como la intervención de María, una niña que padece cáncer.

Pero el delantero español no solo ha incendiado el centro de la capital española, sino que también ha acaparado todas las miradas en redes sociales. Álvaro Morata recibió en Instagram un comentario negativo de un seguidor del Atlético de Madrid que le sacó de su sintonía festiva.

Morata explota

El capitán de la Selección recorrió las principales calles de Madrid en el autobús de La Roja acompañado con una bandera de España con el escudo del Atlético. El jugador rojiblanco compartió una foto del momento en su cuenta de Instagram, un gesto que no le agradó a algunos colchoneros.

"Mucha bandera del Atleti pero bien que se va al Milán", contestó un usuario ante la situación en la que se encuentra Morata. Su salida del conjunto de Simeone es cada vez más inminente y todo apunta que esta semana se hará oficial su fichaje por el club italiano.

El 7 de la selección, que ha sido víctima de grandes críticas esta temporada, estalló al responder. "Ahora no me puedo ir, pero después del Dortmund me queríais echar todos", respondió el atacante. No obstante, después eliminó el mensaje, que ya había sido visto por otros usuarios.

