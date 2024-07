El cántico de Morata y Rodri al que se unió toda la afición: "¡Gibraltar es español!"

Álvaro Morata, capitán de la selección española de fútbol que se ha proclamado campeona de la Eurocopa 2024, fue el gran maestro de ceremonios de la fiesta de la Roja en Cibeles. El delantero mostró su "auténtico orgullo" por ser el portador del brazalete y aseguró haberse dejado la vida por conseguir el título.

"Puede ser que a veces la meta y a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto"

"Somos campeones de Europa. Cuatro veces. ¿Sabéis por qué? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros. Ha sido gracias a vosotros también que hemos dado la vida", dijo tras ser el primero en salir al escenario instalado a los pies del Palacio de Comunicaciones portando la copa y antes de animar a los presentes a cantar 'Campeones, campeones'.

"Para mí ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta Selección. Me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara. Puede ser que a veces la meta y a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto", abundó entre gritos de 'Morata, Morata'.

"El mejor país del mundo"

Asimismo, indicó: "Sabía que mis compañeros eran muy buenos. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores... todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo y somos campeones de Europa".

"Es increíble. Espero que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. Ha sido mágico. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros que nos han ayudado a conseguir la Copa del Europa y que no han estado en Alemania. También ha sido trabajo suyo, desde aquí un abrazo enorme. Os queremos mucho", señaló.

Recuerdo a los pioneros

El delantero tuvo también un recuerdo hacia quienes les han precedido antes de llamar a sus compañeros uno a uno como maestro de ceremonias: "Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Casillas, a Torres a Xavi, a Villa, a Iniesta, a Busquets, a Alba, a Piqué... nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo y cómo se consigue esto. Desde aquí, gracias a todos".

Una auténtica campeona de la vida

Asimismo, Álvaro Morato también tuvo un detallazo con María Caamaño, conocida como la 'Princesa Futbolera Guerrera', ya que lleva cuatro años luchando contra el sarcoma de Ewing. María pudo salir al escenario para celebrar el título y Morata le ha confesado: "Nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida. Te quiero dar las gracias delante de todo el mundo". La pequeña levantó el trofeo de la Eurocopa junto a los jugadores y luego todos corearon el 'campeona, campeona' junto a María.

"Gibraltar es español"

En definitiva, la fiesta tuvo de todo: dedicatorias, bromas y... muchos cánticos entre los que se coló uno muy polémico, el "Gibraltar es español" repetido en varias ocasiones por los jugadores y secundado por la hinchada. Fue Morata el que arrancó el cántico al que se unió toda la marea roja de las calles. No sería la única vez, pues Rodri, jugador del Manchester City inglés, lo volvería a clamar en solitario cuando le quitó el micrófono a Morata, maestro de ceremonias, para volver a hacer botar a los seguidores de la Roja. En ese momento, Morata le recordó: "Que tú juegas en Inglaterra, socio". Su respuesta fue tajante: "Me da igual".

