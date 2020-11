Messi, a su llegada a Barcelona: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club"

Leo Messi, capitán del FC Barcelona, se ha mostrado contrariado esta tarde a su llegada a Barcelona, donde un grupo de periodistas esperaban al argentino en el aeropuerto. Al ser preguntado por su relación con Griezmann y las polémicas palabras de su exagente, Messi se declaró "cansado de ser el problema de todo".

"Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club", declaró nada más aterrizar en el aeropuerto de El Prat tras regresar de la concentración con la selección argentina.

La respuesta de Leo Messi llega días después de que Eric Olhats, exagente de Antoine Griezmann, acusara al delantero de Rosario de haber instaurado un régimen del terror en el FC Barcelona.

"Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él", indicó Olhats.

Críticas a Messi desde el entorno de Griezmann

Las palabras de Olhats no son las únicas que se han pronunciado desde el ámbito de Griezmann contra Leo Messi. Un tío del delantero francés acusó al argentino de imponer entrenamientos muy suaves en el Barcelona.

"Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí,... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil", indicó el familiar de Griezmann.

Para el tío de Griezmann, su sobrino "necesita trabajar" y "otros no necesitan hacer mucho esfuerzo para ser buenos" mientras que "Antoine es al revés, necesita mucho esfuerzo para ser bueno".