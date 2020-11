El exagente de Griezmann, sobre Leo Messi: "Es el régimen del terror, o estás con él o estás contra él"

La relación entre Leo Messi y Antoine Griezmann nunca ha sido demasiado buena. El delantero francés nunca ha acabado de tener buen feeling con la estrella del Barcelona, un hecho del que ha hablado Eric Olhats, descubridor y exagente de Griezmann, en una entrevista en France Football.

"Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buen agrado la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él", explica Olhats.

El exagente de Griezmann asegura que el delantero francés nunca entrará en un conflicto con Messi porque no va con su personalidad.

"Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. No es lo suyo en absoluto. Y no es falta de personalidad. Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Le he visto pasar por tantos momentos complicados que sacará adelante la situación. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creo que genera un trauma por una adaptación negativa", asegura Olhats.

