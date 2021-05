Kun Agüero, en su presentación con el Barcelona: "Hablo todos los días con Messi y creo que se va a quedar"

El Kun Agüero ya es nuevo jugador del Barcelona. Tras pasar reconocimiento médico con el club, ha firmado su nuevo contrato por dos temporadas y ha posado con la camiseta azulgrana en el Camp Nou. Después, el argentino ha contestado a las preguntas de los medios en sala de prensa: "Muy contento. Intentaré dar lo mejor para el club, ayudar al equipo a ganar cosas importantes. Es una alegría inmensa, para mí siempre desde chico el Barcelona fue y es el mejor equipo del mundo. Y además está Leo".

"De chico dije que algún día seguramente se fijarán en mí y acá estoy. Cuando llegó esta oportunidad a cualquier jugador que le digas sale corriendo y viene para acá", explica el ex del Manchester City.

Sobre si le gustaría jugar con Leo Messi la próxima temporada: "Esperemos jugar juntos, claro. Como dijo Laporta ya veníamos negociando hace tiempo y después lo que pase con Leo son las decisiones que él tomará con el club, pero obviamente es un placer y un orgullo que juguemos juntos. Lo conozco bastante desde chico y si él seguirá acá, que creo que sí, intentaremos dar lo mejor para el club como él hizo siempre".

"Hablo todos los días con Messi, pero no puedo decirte qué hablamos. En el último mensaje puso 'felicitaciones' y siempre jodemos con algunas cosas que no puedo decir. Nos conocemos hace bastante y para mí jugar ahora y entrenar con él todos los días... va a ser mucho más fácil", asevera el argentino.

"Mi rodilla está perfecta"

Agüero asegura que llega en plena forma: "Salvo la temporada pasada en el City he hecho 9 años muy buenos y sobre todo he podido ayudar al equipo a conseguir cosas importantes. La temporada pasada por un tema de la rodilla me impidió estar unos meses; luego me tocó el Covid y volví a caer... los últimos 4 meses me sentí muy bien físicamente y lo más importante: la rodilla está perfecta. Ahora me queda demostrarlo aquí".

Sobre el futuro de Ronald Koeman, asegura que "no" ha hablado con él y que no es de su incumbencia que el holandés siga al frente del equipo: "No es asunto mío. El club tomará la mejor decisión para el club y esas cosas no tengo el derecho de poder opinar".

El último consejo de Guardiola

Agüero ha desvelado cuál fue el consejo de Guardiola antes de dejar la liga inglesa para irse al Barça: "Cuando ganamos la Premier hicimos una comida y me dijo: 'Te vas al mejor equipo del mundo'. Las últimas palabras que me ha dicho".

De paso, aprovechó para elogiar a Guardiola, quien ya adelantó su fichaje por el Barcelona: "Pep es un crack como entrenador y desde que llegó al City ha propuesto un fútbol diferente de lo que veníamos jugando. A mí me ha ayudado mucho porque propone mantener todo el tiempo la pelota y para un delantero tener muchas chances es importante. Me hizo mejor a mí, pero también a todo el equipo".

Cree que su fichaje por el club azulgrana puede ser el "colofón" a su carrera: "Sí, cuando hace un mes y medio el Barça preguntó por mí ni lo dudé; no quería hablar con ningún otro equipo y acá estoy. Fue una alegría inmensa cuando contactaron con mi agente, es algo que cualquier jugador que le preguntes ya está acá seguro".

No cree que tenga que ser titular: "Mi rol es hacer una buena pretemporada y después la decisión la toma el entrenador si juego o no. Siempre digo que haciendo las cosas bien en los entrenamientos y ayudando al equipo uno tiene más chances pero de ninguna manera me considero que tengo que ser titular fijo, hay que respetar a los compañeros que están y tienes que ganártelo".

"El Barcelona es el mejor equipo del mundo y la mejor motivación es que estoy en el Barça y está el mejor jugador del mundo", ha terminado la rueda de prensa.