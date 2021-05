Joan Laporta expresa sus dudas sobre Koeman: "En el Barcelona no hay temporadas de transición"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha comparecido en rueda de prensa para hacer balance de la temporada y hablar de algunos de los temas más importantes que el club azulgrana debe afrontar en su futuro inmediato. Ronald Koeman, la renovación de Messi, la Superliga, la situación económica del club o los posibles fichajes han sido temas que ha abordado el nuevo presidente culé.

Ronald Koeman

Por primera vez ha expresado públicamente sus dudas sobre el futuro de Ronald Koeman: "En el Barça no hay temporadas de transición. Hemos respetado la temporada en la que llegamos. Tal y como le dije al entrenador, evaluamos a final de temporada. Siempre he tratado con el máximo respeto a Ronald Koeman. Nos gusta a hablar claro y así se lo hemos dicho a él. Nos hemos emplazado a hablar la semana que viene otra vez".

Laporta asegura que ha sido sincero con el técnico holandés y que no tienen prisa en aclarar su futuro: "Ronald tiene contrato. Eso le da la tranquilidad de que no se ha de precipitar con nada. Estamos hablando con él tranquilamente. Con respeto y con admiración. Es un entrenador que no hemos puesto nosotros y necesitamos hablar con él para tener claras las cosas. Me gusta porque le puedo decir todo lo que pienso y él a mí también".

Asevera asimismo que ha dicho a Ronald "claramente" lo que piensa: "Yo ya le he dicho muy claramente lo que tenía que decirle. Estamos evaluando la temporada. Tenemos una relación clara y directa. Es un entrenador que cuando llegamos, ya estaba y tiene otro año de contrato. Estamos en conversaciones para aproximar posturas para compartir lo que queremos para la próxima temporada. Ahí se evalúa todo. Lo profesional, el comportamiento, que sea un personaje del barcelonismo, como Ronald. Creo que va por el buen camino. No queremos dejar nada por hablar ni por concretar. Que no se nos escape nada en cuanto a objetivos. Vamos a trabajar para compartir un modelo en cuanto al primer equipo y el fútbol base. Tenemos que acotar todas las posibilidades y estar todos implicados. Estamos en eso. El primero en saber la decisión será Ronald. Estamos aproximando posturas y muchas ya están más que aproximadas. Tuvo un episodio que le llevó al hospital, pero está bien. Lo llamé".

Renovación de Messi

Sobre la posible renovación de Leo Messi con el Barça, Laporta se muestra optimista: "Seguro que puede conseguir mucho más y se merece mucho más. Creo que está valorando el esfuerzo. Me parece que le hace mucha ilusión el proyecto que tenemos entre manos. Estamos trabajando en un equipo con opciones de ganarlo todo. Estoy con un moderado optimismo sobre su renovación". Eso sí, señala que todavía "no está hecho": "El tema Messi va bien, pero no está hecho. Messi quiere mucho al Barça. Estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestras posibilidades".

Superliga

Laporta también ha explicado la situación del club respecto al proyecto de Superliga: "Cuando hemos llegado, ya era un proyecto muy avanzado. Había 11 clubes. El Barça era importante que estuviese ahí. El Barça nunca estará de espaldas a los movimientos del mundo del fútbol. Menos a los movimientos en los que están los grandes de Europa. Después de revisar con los abogados los documentos, concluimos que debíamos estar ahí, pero haciendo una reserva. Somos los únicos que la hicimos. La reserva es someterlo a la Asamblea. Este club es de los socios. La posición del Barça es clara. Defender sus intereses y hacer sostenible el fútbol. Resolver problemáticas que hacen sufrir a los clubes. Si los clubes grandes sufrimos pérdidas, acabará afectando a los clubes de menos envergadura. Este siempre ha sido un tema recurrente: el G-14, la ECA...".

Asegura asimismo que se ha planteado pedir responsabilidades a la anterior Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu por su gestión: "Sí que me lo he planteado. Hay cosas sorprendentes y preocupantes. Entiendo que hay que terminar la due diligence. Pediré la depuración de responsabilidades. Son situaciones que se han dado en el club con una situación económica delicada. Han generado pérdidas importantes y una deuda muy grande. Estamos reestructurando la deuda y, por suerte, tenemos activos muy importantes. Afortunadamente tenemos muchas propuestas. Hay mucho interés en el Barça".

Xavi o Guardiola

Sobre Xavi Hernández como futuro entrenador culé: "Todos quieren venir, pero somos nosotros los que decidimos. Tenemos un entrenador con contrato en vigor". En cuanto al 'sueño' de fichar a Guardiola: Sueña con Guardiola: "Cuando me lo mencionas, lo que me viene a la cabeza es que quiero que la gane el sábado [la final de la Champions League]. Creo que para él sería maravilloso y para todos los que le queremos, también. Tengo muchas ganas de ver la final. Yo no he venido aquí a explicar mis sueños, sino a hacerlos realidad".

Se ha referido también a la posible salida de pesos pesados del equipo: "Hablamos y hablaremos con cada uno de ellos. Queremos compartir objetivos y criterios sobre cómo se debe jugar. Una serie de aspectos que se han relajado en los últimos años porque no había la exigencia necesaria. No había consecuencias. Arriba no se tomaban las decisiones o no se mandaban los mensajes. Es un trabajo que estamos haciendo diariamente desde la dirección de fútbol". Y es que cree que la renovación es necesaria: "Lo que no puede pasar es perder y que no haya consecuencias, que es lo que ha pasado en los últimos años. En eso estamos trabajando y habrá noticias".

Laporta explica que el ideólogo de su proyecto "siempre" ha sido Cruyff: "Es nuestra inspiración en el estilo. Nos gusta el espectáculo, ganar y hacerlo jugando bien". Eso sí, tiene un mensaje para el socio: "Paciencia. La próxima temporada será exitosa. Estoy seguro que la confección de los equipos gustará a los culés".