Kairat Almaty - Real Madrid: Partido hoy Champions League, en directo (0-1)
Sigue aquí en directo el Kairat Almaty - Real Madrid, partido de la segunda jornada de la Champions League.
El Real Madrid visita hoy (18:45 horas) al Kairat Almaty en la segunda jornada de la UEFA Champions League. Los de Xabi Alonso llegan al duelo de hoy tras al dolorosa goleada (5-2) encajada ante el Atlético de Madrid en el derbi del pasado sábado.
En la primera jornada el Real Madrid superó al Olympique de Marsella (2-1) en el Santiago Bernabéu, con un doblete de Kylian Mbappé. El conjunto blanco se agarra al gran estado goleador del delantero parisino para sumar hoy tres nuevos puntos en la Champions League y dar un paso más para lograr finalizar la fase liga entre los ocho primeros, posiciones que dan acceso directo a los octavos de final.
Xabi Alonso cuenta con varias bajas en defensa (Arnold, Carvajal, Militao, Mendy y Rüdiger) por lo que hoy va a tener que improvisar su línea defensiva ante el equipo kazajo.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Kairat Almaty - Real Madrid de la Champions League!
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-1)
¡¡¡Arrancaaa la segunda parte en Almaty!!! Se reanuda el partido en Kazajistán. De momento, 0-1 a favor del Real Madrid con el gol de Mbappé.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-1)
El Real Madrid ha dominado la primera parte ante el Kairat Almaty y el 0-1 es incluso bueno para los kazajos visto lo visto. Vinícius perdonó un mano a mano, Güler estuvo cerca del gol y Mbappé se topó con una buena parada del portero rival, antes de superarlo en su lanzamiento de penalti.
El delantero parisino pudo marcar el 0-2 en los últimos compases del primer acto con un balón que acarició una escuadra de la portería local.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-1)
¡Descanso en Kazajistán! Manda el Real Madrid gracias a un gol de penalti de Kylian Mbappé. Gran partido de Mastantuono, el más destacado de los blancos en esta primera parte.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-1)
Cinco minutos para el descanso y el Real Madrid trata de poner calma en el partido. Los de Xabi Alonso, a priori, parecen tener controlado el duelo ante el Kairat Almaty.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-1)
Mbappé y Mastantuono la están liando en Kazajistán. El Kairat Almaty sufriendo mucho con el francés y el argentino en esta primera parte.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-1)
Mastantuono está en todos los lados. Gran partido del argentino.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-1)
Arda le mete un gan pase a Mbappé, pero se cruza Tapalov. Se huele el segundo gol de los de Xabi Alonso.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-1)
¡¡¡GOOOOOL DE KYLIAAAAN MBAPPÉ!!!! ¡No perdona el parisino desde el punto de penalti y ya manda el Real Madrid en Kazajistán!
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
¡Penalti para el Real Madrid! El portero del Kairat Almaty llega tarde y derriba a Mastantuono... ¡Va Mbappé para el primero de la noche en Kazajistán!
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido hoy Champions League, en directo
Buena mano de Kalmyrza a disparo de Mbappé. Se salva el Kairat Almaty de recibir el primer gol...
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
Vaya pase de Mbappé a la carrera de Vinícius y el brasileño dispara fuera. Ya domina el Real Madrid en Kazajistán, pero no hay goles por el momento.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
La pone Güler y Kalmyrza sale a por uvas... Casi la lía el portero del Kairat Almaty. De momento, no hay goles en Kazajistán.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
Se equivoca Ceballos y casi mete en un lío a Huijsen... No está el Real Madrid especialmente cómodo en este comienzo de partido.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
¡Primer disparo del Kairat Almaty! Tapa Courtois a los diez segundos un disparo de Jorginho...
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
¡¡¡Comienzaaaa el partido en Kazajistán!!! Ya hay fútbol en Almaty Ortalyk Stadium. Kairat Almaty y Real Madrid abren la segunda jornada de la Champions League.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo (0-0)
¡Suena el himno de la Champions por primera vez en Kazajistán! A punto de comenzar un partido histórico entre Kairat Almaty y Real Madrid...
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Este es el escenario del partido de hoy entre Kairat Almaty y Real Madrid...
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido hoy Champions League, en directo
Buen momento para recordar la clasificación de la Champions League tras la disputa de la primera jornada.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Xabi Alonso ha introducido cinco cambios en el once del Real Madrid respecto a los que saltaron de inicio el pasado sábado en el Metropolitano. Raúl Asencio, David Alaba, Fran García, Dani Ceballos y Franco Mastantuono son las novedades hoy en el conjunto blanco.
Recordamos los onces oficiales de Kairat Almaty y Real Madrid para el partido de hoy de la Champions League:
KAIRAT ALMATY: Kalmyrza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luís Mata; Mrynskiy, Kassabulat, Arad, Gromyko; Jorginho y Satpayev.
REAL MADRID: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Arda, Ceballos; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Xabi Alonso habló este lunes desde Kazajistán, menos de 48 horas después de lo ocurrido en el derbi en el Metropolitano. El tolosarra insistió en pasar página tras la goleada frente al Atlético de Madrid.
"No hay que analizar solo la actitud porque eso es un término un poco... Hay también razones futbolísticas, no estuvimos a nuestro mejor nivel. Las vamos a poder usar incluso para mañana. Y eso es parte del proceso de adaptación, de aprendizaje. Llevamos unos 58 días. Duele, ha dolido, pero ahora ya estamos en modo Champions", aseguró Xabi Alonso.
"Yo creo que tanto en la victoria como en la derrota, las sensaciones nos tienen que durar 24 horas, para bien o para mal", añadió el tolosarra.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Oficial también el once del Kairat Almaty para medirse al Real Madrid! Este es el once del conjunto kazajo: Kalmyrza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luís Mata; Mrynskiy, Kassabulat, Arad, Gromyko; Jorginho y Satpayev.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Tenemos el once oficial del Real Madrid para el partido de hoy! Xabi Alonso sale con el siguiente equipo ante el Kairat Almaty: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Arda, Ceballos; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
El Real Madrid busca hoy su segunda victoria en la Champions League 2025 -26 tras la cosechada en la primera jornada ante el Olympique de Marsella. Antes el conjunto francés, Mbappé fue clave con dos goles (2-1) para que los de Xabi Alonso arrancaran en la máxima competición continental con triunfo.
Por su parte, el Kairat Almaty arrancó cayendo (4-1) ante el Sporting de Portugal en Lisboa.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
El Real Madrid ha viajado a Kazajistán con varias bajas en defensa (Arnold, Carvajal, Militao, Mendy y Rüdiger), una circunstancia que va a obligar a Xabi Alonso a improvisar una línea defensiva nueva ante el Kairat Almaty. Muy atentos al posible once del Real Madrid. ¿Jugará Valverde en el lateral derecho? ¿Volverá a ser titular Jude Bellingham? En unos minutos vamos a salir de dudas.
Kairat Almaty - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del segundo partido del Real Madrid en la Champions League 2025 -26! Los de Xabi Alonso visitan al Kairat Almaty en Kazajistán, un partido que llega tras la goleada encajada por los blancos (5-2) en el Metropolitano.
Partido clave para el Real Madrid para recuperar sensaciones tras la dolorosa derrota del pasado sábado ante el Atlético de Madrid y sumar otros tres puntos de cara a terminar la fase liga de la Champions League entre los ocho primeros.
¡Ya puedes seguir aquí en directo el Kairat Almaty - Real Madrid de la Champions League!
