Kairat Almaty - Real Madrid: Partido hoy Champions League, en directo (0-1)

El Real Madrid visita hoy (18:45 horas) al Kairat Almaty en la segunda jornada de la UEFA Champions League. Los de Xabi Alonso llegan al duelo de hoy tras al dolorosa goleada (5-2) encajada ante el Atlético de Madrid en el derbi del pasado sábado.

En la primera jornada el Real Madrid superó al Olympique de Marsella (2-1) en el Santiago Bernabéu, con un doblete de Kylian Mbappé. El conjunto blanco se agarra al gran estado goleador del delantero parisino para sumar hoy tres nuevos puntos en la Champions League y dar un paso más para lograr finalizar la fase liga entre los ocho primeros, posiciones que dan acceso directo a los octavos de final.

Xabi Alonso cuenta con varias bajas en defensa (Arnold, Carvajal, Militao, Mendy y Rüdiger) por lo que hoy va a tener que improvisar su línea defensiva ante el equipo kazajo.

¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Kairat Almaty - Real Madrid de la Champions League!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com