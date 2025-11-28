Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Silvia Millán, de fisioterapeuta del Baxi Ferrol a jugadora imprescindible

La acumulación de bajas entre sus jugadoras ha llevado al equipo de baloncesto femenino ferrolano a fichar a la que, desde el mes de agosto, trabajaba como fisioterapeuta del club.

Un embarazo y una lesión brindaron a Silvia Millán una oportunidad en el Baxi Ferrol que nunca pudo imaginar | Javier Alba | Patricia Torres | Andrés Vilela

Patricia Torres
Publicado:

La de Silvia Millán es una historia curiosa, de las que valdrían para escribir el guión de una de esas películas que a muchos nos gusta ver en una tarde lluviosa.

Después de varios meses acompañando al Baxi Ferrol en cada partido como su fisioterapeuta, hace algunas semanas cambió la camilla por la camisola para disputar la Eurocup contra el SBS Ostrava. Un encuentro en el que, por cierto, arrasaron.

Jugar ese partido no entraba en sus planes poco tiempo antes, pero el equipo se encontró de repente con varias bajas de larga duración entre sus jugadoras, y necesitaban un refuerzo.

El club tuvo una fantástica idea: pedirle a Silvia, que cuenta con una dilatada experiencia con el balón entre las manos, que se uniese sus compañeras en la cancha.

"Estamos felices de que fichase con nosotros esta temporada, y esperamos que muchas más"

Lino López

Así nos lo contaba el entrenador del Baxi Ferrol, Lino López: "Nos encontramos con dos bajas en plena pretemporada, de larga duración, y ella comenzó a ayudar al equipo en los entrenamientos. Le comentamos la posibilidad de que se incorporase como jugadora y estamos felices de que fichase con nosotros esta temporada, y esperemos que muchas más".

El club está feliz con su fichaje, y también lo está ella, quien, con una sonrisa nos cuenta que “esta oportunidad no la vi venir ni por asomo, pero ahora que ha llegado la intento disfrutar y soy feliz".

Todo queda en familia

Después de haber pasado por varios equipos gallegos Silvia se siente en familia en el Baxi Ferrol. Y es que realmente lo está: su hermana, Blanca Millán, es una de las jugadoras estrella.

Y también está encantada: "Estoy triste por el lado de que ya no me trata ella (se ríe) pero feliz de compartir entrenamientos y algún que otro minuto en partidos. De pequeñas jugábamos juntas y nos entendíamos bien. Y ahora también”.

Silvia (28) y Blanca (27) tan solo se llevan 11 meses, por lo que compartieron muchos partidos durante su infancia, desde los 6 años.

Y cuando creían que ya no volverían a jugar juntas la vida les ha traído esta inesperada sorpresa. Y la conexión entre ellas no ha tardado en notarse.

Hace unos días, en un partido contra el Cadi La Seu, en el que vencieron 61 a 89, su colaboración fue clave para sumar dos puntos.

Así lo recuerda Blanca: "Fue gracioso. Quedaba poco tiempo. Yo tenía una jugada marcada por el entrenador y de repente vi a alguien bajo la canasta haciéndome señales y no sabía quien era. Vi que era ella y dije: venga va se la tengo que dar. Y muy bien. Dos puntos en Liga femenina, que es algo muy importante, y contenta de que la haya podido meter con una asistencia mía".

Silvia Millán ha llegado 'de rebote' al Baxi Ferrol pero parece que lo ha hecho para quedarse. Y todos en el club esperan que así sea.

