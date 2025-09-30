Kairat Almaty - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League

La Champions para olvidar las penas del derbi. El Real Madrid se desplaza 8.000 kilómetros para aterrizar en Almaty (Kazajistán) y jugar su segundo partido de Champions League casi en la frontera con China. Con otro encuentro y en su competición fetiche los blancos buscarán resarcirse, o al menos olvidar, la manita que el Atleti les endosó en el Metropolitano este pasado sábado.

En el que fue el segundo gran partido de la 'era Xabi', los merengues cayeron goleados de nuevo como ya les ocurriera en las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG (4-0). De momento, y a pesar de que el equipo comenzó ganando los siete primeros encuentros de la temporada, la máquina está lejos de estar engrasada. Para eso Xabi necesita tiempo, y los jugadores partidos, y de esto último hay de sobra. Hoy se enfrentarán a un rival menor, seguramente el más débil de esta Champions, pero después llegará Villarreal, Getafe, Juventus, Barça, Valencia, Liverpool...

El Almaty, uno de los rivales más débiles de esta Champions

El Madrid comenzó la Champions venciendo con sufrimiento, por la mínima y tras dos penaltis de Mbappé al Marsella; mientras que el Almaty cayó goleado ante el Sporting en Lisboa. La diferencia en todo es abismal, los pupilos del tolosarra deberían vencer y convencer. Las dos. Habrá que ver incluso si Xabi decide hacer más cambios de lo habitual tras el desgaste mental del derbi, la entidad del rival y lo que le viene por delante al equipo.

Ausencias y bajas

En cuanto a los ausentes para hoy, el Almaty no contará con Joao Paulo y Elder Santana; mientras que los merengues sufren las bajas de Arnold, Carvajal, Militao, Mendy y Rüdiger, todo ausencias en defensa.

Posibles alineaciones

Estas son los posibles onces para el encuentro de hoy:

Kairat Almaty: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde; Bellingham, Ceballos, Tchouaméni; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Kairat Almaty - Real Madrid

El Kairat Almaty-Real Madrid de la jornada 2 de la Champions League se disputará este martes 30 de octubre a las 18:45 en el estadio Almaty Ortalyk (Kazajistán), un partido que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión, la previa, los onces, el resultado y la última hora.

