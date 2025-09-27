LaLiga
Atlético de Madrid - Real Madrid en directo: ¡¡jugadón de Vinicius y gol de Güler para darle la vuelta!! (1-2)
El Metropolitano vuelve a acoger el primer derbi de la temporada, con un Real Madrid líder e invicto y un Atlético con solo dos victorias en seis partidos. Sigue en directo el derbi madrileño de LaLiga EA Sports.
Llega el primer derbi de la 2024-25. El Cholo Simeone se enfrentará por primera vez a Xabi Alonso como entrenador blanco en un escenario de máxima presión para los locales -dos victorias en seis partidos- y de importancia para un Real Madrid que, de pinchar, podría perder el liderato liguero.
Dinámicas opuestas: ¿match ball para el Atleti?
Pese a que apenas afrontamos la jornada siete de Liga, los vecinos de la capital encaran el primer derbi de la temporada tras experimentar dinámicas opuestas, los blancos son líderes y han ganado los seis partidos; mientras que el equipo de Simeone apenas suma nueve puntos de 18, precisamente los que le separan del conjunto merengue.
Una diferencia considerable teniendo en cuenta la jornada en la que estamos y los rivales ante los que ha pinchado el Atleti: Espanyol, Elche, Alavés y Mallorca. Una derrota rojiblanca esta tarde le alejaría a 12 puntos de su gran rival, una victoria acortaría la diferencia a seis. Mbappé y Julián, cara a cara; Vinicius, titular como se esperaba, intentará cuajar una buena actuación ante un equipo que se le resiste.
Alineaciones OFICIALES del Cholo y Xabi
Estas son las alineaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid en el partido de hoy:
- Atlético: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julián y Sorloth.
- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé.
Atleti-Real Madrid, en directo
Puedes seguir el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión minuto a minuto de todo lo que suceda en el Metropolitano, la previa, los onces y la última hora en directo.
¡GOL ANULADO AL ATLÉTICO POR MANO!
¡Muy claro! Remata con la mano Lenglet. No hay discusión alguna. Eso sí, sufriendo una barbaridad el Madrid a balón parado.
¡¡AL PALO JULIÁN ÁLVAREZ!!
¡Contesta enseguida el argentino con un derechazo que se estrella en el palo izquierdo de Courtois!
⚽ ¡¡¡GOOOOOL de GÜLER!!! 1-2
¡El líder remonta el partido en el Metropolitano! Qué golazo. Error grave de Le Normand en un despeje donde no debía haber problemas, le llega el balón a Mbappé, que abre la banda a Vinicius y esta vez el brasileño desborda, recorta y pone un centro perfecto para que Güler, en segunda línea, remate de primeras y bata a Obla. GOL Y ASISTENCIA del turco. El Madrid ya gana en el Metropolitano.
Min 32. Atlético - Real Madrid: 1-1
Le ha sentado bien el gol a los de Xabi, y ahora dominan incluso más. Partido, aun así, muy impredecible, de momento poco protagonismo de Vinicius y Julián.
⚽ ¡¡¡GOOOOL de MBAPPÉ!!! (1-1)
¡Quién iba a ser...! KYLIAN MBAPPÉ. Pase en profundidad de Güler, desmarque y remate perfecto del francés para batir a Oblak y empatar el derbi. OCTAVO gol de Kylian en esta Liga, y estamos empezando la jornada 7...
¡Amarilla a Sörloth!
Otro despiste de la defensa blanca que termina en una ocasión del noruego, que llegó justo y entró con la bota a Courtois...
¡El Atleti se adelanta de nuevo!
Siete partidos y siete veces que se adelanta en el marcador. Eso sí, solo en dos de ellos ha terminado ganando (Villarreal y Rayo), veremos qué ocurre hoy... El Madrid ha salido dormido, como superado por el escenario...
⚽ ¡¡¡GOOOL de LE NORMAND!!!
¡Estaba apretando el Atleti en los últimos minutos y, como no, gol de los locales a balón parado! Centro perfecto de Giuliano y remate de Le Normand para adelantar a los del Cholo.
¡Empieza a carburar el Madrid!
Min 10. La posesión empieza a rotar y ya es del equipo de Xabi, que está empezando a contemporizar el partido.
¡SÖRLOTH perdona un cara a cara!
No pudo ni disparar... ¡porque apareció el tobillo de Militao para evitarlo! Y ahora el brasileño está KO. Doliéndose muchísimo, no es para menos, se ha llevado una fuerte patada, lógicamente accidental...
¡Aprieta el Metropolitano!
De momento, el balón es del Atleti, que está metiéndole muchísima intensidad, como todos esperábamos.
¡¡¡ARRANCA EL DERBI MADRILEÑO!!!
¡Partido, escenario y día inmejorable para disfrutar del mejor fútbol en la capital! ¡ATLÉTICO - REAL MADRID! A por el primer derbi de la temporada. DISFRUTEN.
"Un mito, una fe"
Así es el mito del ATLÉTICO el día del derbi. Ambiente ENSORDECEDOR. Pocos campos aprietan más que este en España y en Europa.
¡Habrá mosaico en el Metropolitano!
15 minutitos para que ruede el balón en el Metropolitano... El club informa de que habrá un gran tifo que formarán con 70.000 cartulinas. Habrá un auténtico AMBIENTAZO. El derbi es para ambos un partido capital, no obstante, para el Atleti es uno de los partidos más importantes del año.
Jornada para que aproveche el Barça
El Barça recortará o ampliará la diferencia hoy dependiendo de como termine el partido en el Metropolitano. Los de Flick, lógicamente, prefieren un pinchazo blanco y ganar mañana a la Real Sociedad para coliderar la Liga con el Madrid o incluso coger el liderato en solitario si los de Xabi Alonso pierden.
El Atlético... irreconocible en defensa
El Atleti ha encajado, al menos un gol, en seis de los siete partidos oficiales de esta temporada, solo mantuvo la portería a cero ante el Villarreal (2-0). En total ha recibido diez tantos y ha marcado once. Números extraños teniendo en cuenta que la clave para el Cholo es la defensa, ante esto es complicado imaginar que pueda mantener a cero la portería de Oblak ante Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía.
El Madrid, en cambio, apenas ha encajado tres goles y ha marcado 14 en lo que llevamos de Liga.
El Metropolitano se le atasca al Madrid
Lejos, muy muy lejos queda esa época en la que el Real Madrid ganaba con cierta facilidad y contundencia a su vecino tanto en casa como fuera... En todas las competiciones y fijándonos solo en los últimos 11 encuentros en el Metropolitano, los blancos solo han podido ganar dos partidos, ambos de Liga, en 2019 y 2022, y el año pasado, en octavos de Champions vencieron en la tanda de penaltis pero no en los 90 ni en los 120 minutos.
Por ejemplo, desde el 2 de marzo de 2014, el Atleti ha ganado siete encuentros como local, ha empatado seis y solo ha perdido cuatro.
Mbappé llega lanzado
El francés ha marcado ya nueve goles en los siete partidos oficiales de esta temporada y en Liga es el máximo goleador, con tres de diferencia respecto al segundo, con siete dianas y una asistencia, después precisamente va Julián Álvarez, que anotó un hat-trick ante el Rayo para darle la victoria a su equipo en los últimos minutos.
Vinicius Jr ha anotado tres goles y Güler otros dos, ambos también son titulares.
¡¡XI OFICIAL del REAL MADRID!!
¡También tenemos el de Xabi Alonso! Ojo, Bellingham titular en el Metropolitano. Suplencia para Ceballos, Brahim, Rodrygo y Mastantuono. Jude puede ser la sorpresa, Vinicius estaba claro que iba a partir de titular tras su gran encuentro en el Ciutat de Valencia.
11: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé.
¡Sörloth, titular en el ATLÉTICO!
¡Simeone sale con Sörloth y Julián arriba! Sorpresa del Cholo alineando al delantero noruego.
11: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julián y Sorloth.
¡Ausencias y lesionados del derbi madrileño!
En el Atlético no están disponibles Almada, Cardoso y José María Giménez; mientras que en el Real Madrid hay tres ausencias: Arnold, Mendy y Rüdiger. Todos baja por lesión.
Un Atleti... al límite
Los de Simeone, por su parte, llegan al derbi bastante más necesitados que sus vecinos... Suman dos victorias en seis partidos y están a nueve puntos del Real Madrid, y eso que en su último encuentro ante el Rayo pudieron remontar (3-2) con un hat-trick de Julián que les permitió no llegar aún peor al encuentro de hoy. Un empate les dejaría tal y como están pero una victoria, además de ser ante el máximo rival, les permitiría reducir la distancia a seis. La derrota sería el peor escenario, y es que les dejaría nada más y nada menos que a 12 puntos del liderato en la jornada 7.
El Real Madrid, a reforzar un liderato ante su primera gran prueba
Los de Xabi Alonso han ganado los siete partidos oficiales -seis de Liga y uno de Champions- y son líderes en solitario desde la jornada 3, cuando el Barça pinchó ante el Rayo en Vallecas. El Madrid está fuerte y, apoyado en un Mbappé estelar, todavía no sabe lo que es dejarse puntos. Eso sí, en Liga 'solo' ha afrontado un partido realmente complicado, ante la Real en San Sebastián, donde se quedó con diez en la primera parte y terminó pidiendo la hora.
Hoy afronta su primera gran prueba de la temporada, y es que la última vez que los merengues conquistaron el Metropolitano fue en 2022 (1-2) con goles de Rodrygo y Valverde.
Atlético de Madrid - Real Madrid en directo: alineaciones, partido y última hora del derbi de LaLiga
¡¡Muy buenas tardes de sábado y bienvenidos al primer derbi madrileño de la temporada!! Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en el Metropolitano, un duelo que repartirá, como siempre, algo más que tres puntos, especialmente para un Atleti que apenas suma nueve puntos de 18 y que está precisamente a nueve de los merengues, los cuales llegan al duelo con pleno de victorias y el liderato en solitario desde la jornada 3.
¡Vamos ya con la previa y enseguida conoceremos las alineaciones oficiales! ¡ARRANCAMOS! ¡A por el primer derbi de la campaña!
