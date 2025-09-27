Atlético de Madrid - Real Madrid en directo: ¡¡jugadón de Vinicius y gol de Güler para darle la vuelta!! (1-2)

Llega el primer derbi de la 2024-25. El Cholo Simeone se enfrentará por primera vez a Xabi Alonso como entrenador blanco en un escenario de máxima presión para los locales -dos victorias en seis partidos- y de importancia para un Real Madrid que, de pinchar, podría perder el liderato liguero.

Dinámicas opuestas: ¿match ball para el Atleti?

Pese a que apenas afrontamos la jornada siete de Liga, los vecinos de la capital encaran el primer derbi de la temporada tras experimentar dinámicas opuestas, los blancos son líderes y han ganado los seis partidos; mientras que el equipo de Simeone apenas suma nueve puntos de 18, precisamente los que le separan del conjunto merengue.

Una diferencia considerable teniendo en cuenta la jornada en la que estamos y los rivales ante los que ha pinchado el Atleti: Espanyol, Elche, Alavés y Mallorca. Una derrota rojiblanca esta tarde le alejaría a 12 puntos de su gran rival, una victoria acortaría la diferencia a seis. Mbappé y Julián, cara a cara; Vinicius, titular como se esperaba, intentará cuajar una buena actuación ante un equipo que se le resiste.

Alineaciones OFICIALES del Cholo y Xabi

Estas son las alineaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid en el partido de hoy:

Atlético: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julián y Sorloth.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé.

Atleti-Real Madrid, en directo

Puedes seguir el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión minuto a minuto de todo lo que suceda en el Metropolitano, la previa, los onces y la última hora en directo.

