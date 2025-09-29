Xabi Alonso: "No hay que analizar solo la actitud, hay también razones futbolísticas"

Con la goleada encajada frente al Atlético de Madrid en el derbi del pasado sábado en el Metropolitano, el Real Madrid retoma la Champions League para medirse al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase liga, un partido que servirá para ver cómo han encajado los de Xabi Alonso la manita ante el equipo rojiblanco. El entrenador tolosarra fue preguntado por lo ocurrido el pasado sábado y aseguró que no sólo fue una cuestión de actitud.

"No hay que analizar solo la actitud porque eso es un término un poco... Hay también razones futbolísticas, no estuvimos a nuestro mejor nivel. Las vamos a poder usar incluso para mañana. Y eso es parte del proceso de adaptación, de aprendizaje. Llevamos unos 58 días. Duele, ha dolido, pero ahora ya estamos en modo Champions", indicó Xabi Alonso.

El entrenador del Real Madrid apuntó que jugar bien implica varios factores y que deben estar listos para lo que les espera mañana en el Almaty Central Stadium.

"Jugar bien es presionar bien, defender bien, atacar bien... Con nuestra forma de jugar, con los jugadores que tengamos, será un partido competido. El Kairat tiene buena organización, físicamente están bien preparados, tácticamente también y seguro que tienen un gran impulso. Hay que empezar bien el partido desde el principio", avisó Xabi Alonso.

"Las sensaciones nos tienen que durar 24 horas, para bien o para mal"

"Yo creo que tanto en la victoria como en la derrota, las sensaciones nos tienen que durar 24 horas, para bien o para mal. No solo fue actitud sino también ritmo y cosas tácticas y de juego que tenemos que mejorar a nivel de soluciones y de ritmo para competir mejor. No competimos bien Hemos hecho el análisis dentro para usarlo y ya estamos en modo Champions en Almaty", apuntó Xabi Alonso.

"Mañana es un partido de Champions. No importa el rival. Queremos ganar. Tener un buen inicio es importante (...) Queremos empezar bien y no queremos dejarnos puntos importantes", señaló el entrenador tolosarra.

Xabi Alonso también aseguró que Jude Bellingham "tiene muchas opciones en el medio" y que él va a necesitar "a todos". El tolosarra afirmó que el equipo "está en construcción", proceso que "no sabe cuánto va a durar".

"Me gusta analizar y pensar de cara al futuro después de cada partido. Con los jugadores que tenemos tendremos opciones dependiendo de lo que necesitemos. Necesitaremos a Jude, a Arda, a Fede, a Edu, a Dani, a Aurelien… Tenemos muchas opciones en el medio con extremos también. El otro día no fue como esperábamos, pero para lo que viene por delante tenemos muchas opciones", analizó Xabi Alonso.

"Hay que pasar página. Queremos seguir mejorando y definiendo cómo queremos ser tanto a nivel futbolístico como a nivel de personalidad de equipo. En eso vamos a poder mejorar", concluyó Xabi Alonso.

