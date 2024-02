Juicio a Dani Alves, en directo: última hora del jugador y declaraciones de los testigos y Joana Sanz

El juicio a Dani Alves por una presunta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 31 de diciembre de 2022 se reanuda hoy martes con la segunda sesión de la vista y las declaraciones de una veintena de testigos, entre los que figura Joana Sanz (mujer del futbolista), trabajadores de la discoteca Sutton y los agentes de los Mossos d'Esquadra que investigaron la presunta violación.

El lunes se celebró la primera sesión del juicio con la resolución de las cuestiones previas y las primeras declaraciones de la amiga y prima de la denunciante, la declaración de la presunta víctima y las del portero y dos camareros de la discoteca Sutton.

Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, solicitó la suspensión del juicio al estimar que había vulnerado el derecho de defensa de su cliente al haberse producido "un juicio paralelo" en los medios de comunicación en el que se presentaba al internacional brasileño como un "agresor sexual", abocándole a "una condena pública". El tribunal desestimó esta petición argumentando que se garantizó su derecho a la defensa y que "Alves estuvo asistido por su defensa desde el primer momento" mientras la denuncia por agresión sexual "seguía su cauce".

Sí se estimó la petición para que Dani Alves fuera el último en declarar, lo hará previsiblemente el miércoles por la tarde, en la última sesión del juicio. El tribunal entiende que "hay pruebas que exceden a la instrucción y el acusado puede no tener conocimiento detallado. Contribuye al esclarecimiento de los hechos y se justifica que declare en último lugar con pleno conocimiento de todas las pruebas".

Dani Alves tuvo una "actitud babosa"

La amiga y la prima de la denunciante declararon en la primera jornada del juicio a Dani Alves y aseguraron que el jugador brasileño tuvo una actitud "babosa" con ellas. La amiga de la denunciante afirmó que en ningún momento hubo consentimiento por parte de la joven de 23 años.

"Ella no quería, no, no, no. No quería denunciar, nos costó muchísimo, de verdad. Estaba en shock. A día de hoy está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie. Está todo el rato pensando que la van a mirar, en cualquier sitio", indicó la amiga.

La prima de la presunta víctima denunció que "Alves me puso la mano en la zona íntima" y relató que la denunciante le confirmó que el jugador le había hecho "mucho daño y se había corrido dentro".

"Vi que mi prima tardaba mucho en salir de la sala, le vi muy mala cara. Me dijo que necesitaba irse, nos fuimos de ahí. Antes de llegar al guardarropa mi prima me dijo que le había hecho mucho daño y se había corrido dentro. Estaba como en bucle, no podía decir nada más. Un portero nos dijo que tenían que activar el protocolo y nos llevaron a una sala más privada. Ella decía que no quería denunciar, que se quería ir a casa", relató la prima sobre los momentos posteriores a la preunta violación.

La víctima ratifica que Alves la abofeteó y la violó

La presunta víctima de Dani Alves prestó declaración durante una hora y 15 minutos a puerta cerrada, con un biombo separándole del acusado y con su vol e imagen distorsionadas en la grabación oficial. La denunciante ratificó la única versión que ha mantenido desde el primer día y confirmó que Alves la abofeteó y la violó en el baño del reservado de la discoteca Sutton.