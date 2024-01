Cuál es la pena a la que se enfrenta Dani Alves, acusado de agresión sexual

El próximo lunes comenzará el juicio contra Dani Alves en la Audiencia de Barcelona, donde el futbolista brasileño está acusado de un delito de agresión sexual por presuntamente haber violando a una joven en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre de 2022. El juicio, si no se llega a un acuerdo en los próximos días, se celebrará lo días 5, 6 y 7 de febrero y está por ver si se celebra a puerta cerrada, como ha solicitado la Fiscalía y apoya la acusación particular y la defensa del futbolista brasileño.

La propia Fiscalía solicita una pena de 9 años de cárcel para Dani Alves y una indemnización de 150.000 euros para la joven, además de 10 años de libertad vigilada; mientras que la acusación particular pide una pena de 12 años de cárcel por la presunta agresión sexual con acceso carnal. La defensa de Dani Alves trabaja en la estrategia de cara al juicio y lo último que ha trascendido es que el futbolista alegará que iba borracho y no era consciente de sus actos, tratando de establecer un posible atenuante a la posible pena de prisión. Además, el equipo jurídico de Dani Alves, liderado por Inés Guardiola, tiene previsto llamar a declarar a Joana Sanz para probar ese estado de embriaguez del exjugador de Pumas.

El pasado 14 de noviembre la Audiencia de Barcelona decidía mandar a Dani Alves a juicio por un posible delito de agresión sexual, apoyando el escrito de la jueza en el que la magistrada sostenía que había indicios suficientes de que el exfutbolista pudo cometer una agresión sexual con acceso carnal. El texto de acusación de la Fiscalía ofrecía el pasado mes de noviembre nuevos detalles sobre lo ocurrido en el reservado Möet de la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre de 2022. Dicho escrito sostiene que la joven "se sintió impresionada y sin capacidad de reacción, llegando a sentir que le faltaba el aire dada la situación de angustia y terror ante lo que estaba viviendo".

¿Cuál es la pena a la que se enfrenta Dani Alves?

Dani Alves, si es considerado culpable de un delito de agresión sexual con acceso carnal, puede ser condenado a una pena que se mueve en una horquilla entre los cuatro y los doce años de prisión. La Ley de Garantía de Libertad Sexual, que entró en vigor el 7 de octubre de 2022, establece los rangos de las penas para las agresiones sexuales. En el artículo 179 se detallan las penas para este tipo de delitos.

"Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años", reza el artículo 179.