Juicio a Dani Alves, en directo: no hay acuerdo y se difunde la primera imagen del futbolista

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona se convierte desde hoy y hasta el miércoles en en uno de los principales focos mediáticos a nivel nacional e internacional con la celebración del juicio a Dani Alves por la presunta violación a una joven de 23 años en al discoteca Sutton de Barcelona el pasado 31 de diciembre de 2022. El exjugador de Pumas lleva en prisión desde el pasado 20 de enero y ha ofrecido hasta cinco versiones sobre lo ocurrido en el baño del reservado de la discoteca de Barcelona.

La Fiscalía solicita una pena de 9 años de cárcel para el defensa brasileño, una petición que la acusación particular eleva hasta los 12 años. Tanto la Fiscalía como la abogada de la joven denunciante piden una indemnización de 150.000 euros. Todavía se desconoce el día en el que declarará Dani Alves y la presunta víctima, que lo hará tapada por un biombo, con su imagen pixelada y con la voz distorsionada para preservar su intimidad. Está previsto que presenten declaración 28 testigos citados por ambas partes, entre los que figura Joana Sanz, mujer de Dani Alves. Se van a presentar grabaciones, pruebas forenses y el testimonio de la denunciantes, entre los que figura el de la joven que siempre ha mantenido la misma versión: el jugador la abofeteó y la violó.

Dani Alves ha ofrecido hasta cinco versiones ante la jueza sobre lo ocurrido aquella noche en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Primero aseguró no conocer a la joven, luego que sí coincidió con ella pero que no paso nada, en una tercera versión admitió que hubo sexo oral, para más tarde reconocer que si hubo relaciones sexuales consentidas. Por último, Alves aludió a su estado de embriaguez como atenuante y afirmando que no era consciente de sus actos.