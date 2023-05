El testimonio de la joven tras la presunta agresión sexual de Dani Alves: "Nadie me creerá"

El diario La Vanguardia ha accedido a la transcripción de la cámara del mosso que atendió a la joven en la discoteca Sutton minutos después de haberse producido la supuesta agresión sexual de Dani Alves. Esa cámara se activó de forma accidental y grabó la primera declaración de la joven justo después de la supuesta violación.

El citado medio detalla que la chica habla con el agente y, entre sollozos, le cuenta que accedió voluntariamente al baño con Alves, pero que, tras darse unos besos, le pidió que parara y él se negó.

"Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que 'no' y cierra el pestillo", asegura la joven al mosso.

"Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa"

El testimonio de la joven continúa y asegura que el futbolista brasileño le dijo 'eres mi putita' y le comenzó a pegar. "Me comenzó a decir cosas desagradables como 'eres mi putita' y también me comenzó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa", le cuenta la joven al agente, una declaración que quedó grabada en la cámara del mosso.

En la transcripción del vídeo, la chica interrumpe varias veces su declaración ante el agente al estar llorando y visiblemente afectada. Una amiga de la víctima aparece en escena y denuncia ante el mosso que ha habido penetración. En ese momento, siempre según lo que desvela La Vanguardia, el agente calma a la joven y le anima a denunciar lo ocurrido, a lo que la chica responde que nadie la iba a creer porque en las cámaras de la discoteca se podía ver como ella había accedido a los baños con Dani Alves de forma voluntaria.

"Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo", le dice la joven de 23 años al agente. Tras esa frase, la batería de la cámara del agente se agota y se corta la grabación.

La jueza deniega la puesta en libertad de Dani Alves

Hay que recordar que el pasado martes la jueza que instruye el caso Alves denegó la puesta en libertad del futbolista al poner en duda su última versión sobre lo ocurrido el 30 de diciembre en la discoteca Sutton y estimando que aún persiste el riesgo de fuga. El propio Alves reconoció en su quinta versión que hubo penetración vaginal y oral, pero argumentó que fueron relaciones consentidas.

Esa última versión del exfutbolista brasileño no ha convencido a la magistrada, quien por segunda vez ha denegado la excarcelación de Dani Alves, que permanece en la cárcel de Brians 2 desde el pasado 20 de enero. La defensa de Alves ha presentado sin éxito dos recursos para tratar de lograr la puesta en libertad del jugador brasileño.

La jueza instructora también sostiene que se mantienen los indicios de criminalidad que involucran a Alves en la violación, por lo que no ve motivos para modificar su situación personal y permitir su salida de prisión, algo a lo que se oponía y se opone tanto la Fiscalía como la abogada de la víctima.

El pasado mes de febrero, la Audiencia de Barcelona descartó dejar en libertad provisional al futbolista, al concluir que presentaba un elevado riesgo de fuga, dada su "capacidad económica abultada" y porque los indicios que lo incriminan son "severos" y "diversos".