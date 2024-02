Dani Alves pide suspender el proceso y la prima de la víctima asegura que "le hizo mucho daño"

Este lunes 5 de febrero ha comenzado el juicio a Daniel Alves, exfutbolista de Barça, Sevilla y PSG entre otros clubes, por una presunta violación a una joven en la discoteca 'Sutton' de Barcelona hace más de dos años, concretamente el 31 de diciembre de 2022.

El juicio terminará el miércoles

El proceso durará hasta el próximo miércoles, día en el que declarará el brasileño a petición de su abogada, que ha denunciado el "juicio paralelo que se ha hecho en los medios de comunicación" en contra de Alves. Su defensora, Inés Guardiola, ha presentado cerca de 450 noticias de diferentes medios con las que ha pretendido convencer del "goteo constante para presentar al señor Alves como agresor sexual, abocándole a una condena pública".

Antes, su defensa ha intentado llegar, sin éxito, a un acuerdo con la acusación particular para evitar el juicio. Pocos minutos después ha aparecido Dani Alves en la Audiencia de Barcelona con pantalón vaquero y camiseta y zapatillas blancas, mostrando un rostro serio y una figura más delgada y esbelta respecto a la última vez que se le vio públicamente.

Dani Alves, durante el juicio en el Audiencia de Barcelona | Efe

La primera en declarar ha sido la denunciante y presunta víctima de la violación del exjugador, esta lo ha hecho a puerta cerrada, detrás de un biombo y con la voz distorsionada. Tal y como se ha conocido posteriormente, ha ratificado, como había hecho hasta ahora, que Dani Alves la violó. Más adelante han declarado cinco testigos más: la amiga, la prima de la joven (ambas estuvieron esa noche en la discoteca), un portero del local 'Sutton' y dos camareros que atendieron la mesa 6, la del exjugador brasileño.

"'Se ha corrido dentro, me ha hecho mucho daño'"

La amiga de la presunta víctima se ha referido a la actitud del acusado como "babosa": "Me puso la mano en la espalda y casi me toca el culo. Me fui al otro lado de la mesa, prácticamente sola. Su prima me dijo 'me acaba de tocar todo el coño'. Después me dice que necesita irse. La conozco desde hace tres años y no la he visto llorar nunca de esa manera. Después la víctima me cuenta que Alves 'se ha corrido dentro, me ha hecho mucho daño'. Lloramos las tres, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento", ha contado la amiga de la denunciante para luego admitir que esta "no quería denunciar, decía que no la iban a creer, se quería ir a casa", versión que ha refrendado después la prima.

La amiga y acompañante de la joven denunciante ese 31 de diciembre de 2022 también ha reconocido que esta no se encuentra "bien a día de hoy": "Está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie. Está todo el rato pensando que la van a mirar, en cualquier sitio".

¿Qué pasó en el baño? Lo cuenta la amiga de la víctima

La presunta víctima le contó a su amiga lo sucedido en el baño del reservado, algo que ha explicado con detalle la acompañante: "La cogió y la tiró al suelo y le dijo algo como 'eres mi putita'. Ha recibido tratamiento psicológico seguro porque quedo con ella y me lo dice. Está obsesionada con todo, no sale de casa. Se piensa que todo el mundo la mira y le hace fotos".

La prima de la denunciante: "Alves me puso la mano en la zona íntima"

Por su parte, la familiar de la joven presuntamente violada ha testificado que Alves "le puso la mano en la zona íntima, igual que a la víctima (presunta)". Sobre el estado psicológico admite que su prima "se tiene que medicar, no duerme. Ha empezado a tomar antidepresivos. No se tomaba ni un paracetamol antes para una migraña. No trabaja y para ella su trabajo es lo que más le gusta. Tampoco sale apenas de casa y la realidad es que lloramos día sí, día...", aseguraba la testigo, cuya versión concordaba totalmente con la de la otra amiga.

"Estaba la chica llorando con sus amigas y enseguida pasó Alves, con mirada al frente, a uno o dos metros"

Ya en la recta final del primer día y tras la declaración de los dos camareros que atendieron la mesa de Alves y su amigo, "no vimos nada raro en el baile", "bebieron champagne y luego otra botella más grande" -dijeron ambos- ha llegado el momento de que hablara el portero de la discoteca que atendió a las tres chicas. "Me dirigí dentro de la sala y estaba la chica llorando con su amiga. Me acerqué a ver si estaba todo correcto y al principio pensaba que había tenido algún desamor, frecuente en una discoteca... En ese momento, mientras le estoy hablando, pasa el acusado (Dani Alves) por detrás. Enseguida vino el director de Sutton, se involucró en la conversación y le comentaron que habían tenido el problema con el acusado", concluyó el encargado de la puerta de acceso.

Este martes será el turno de otros 22 testigos, incluida la mujer de Dani Alves, Joana Sanz. El juicio arrancará a las 15 horas y podrás seguir la última hora de este en la web de Antena 3 Deportes.