Joana Sanz, mujer de Dani Alves: "Volvió a casa borracho, se chocó contra el armario y se desplomó en la cama"

Joana Sanz, mujer de Daniel Alves, ha sido la última testigo en declarar en el segundo día del juicio por presunta agresión sexual del exfutbolista a una joven en la discoteca 'Sutton' (Barcelona) el 31 de diciembre de 2022.

La modelo tinerfeña de 31 años se ha referido directamente al estado en el que llegó Dani Alves a la casa de ambos en Barcelona tras la mencionada noche.

"Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama", ha empezado diciendo Sanz. Después, la de Tenerife ha explicado que no quiso hablar en profundidad con él debido a las horas y al estado del brasileño: "No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente".

En su declaración también ha destacado que todavía "no ha pedido legalmente el divorcio".

De momento no se tiene constancia de la hora a la que Dani Alves llegó a su domicilio, pero Joana Sanz ha declarado que la última comunicación que tiene con su marido es sobre las 11 de la noche: "En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo... El último WhatsApp fue como las once de la noche", sigue diciendo Joana Sanz.

Por otra parte, a la pregunta de si ella se enfadó con Alves porque quería salir con él y este supuestamente dijo que era una noche de chicos, la española lo ha negado rotundamente: "Eso es mentira", concluyó la modelo, que mañana miércoles, último día del juicio al futbolista, podría seguir testificando.