Hierro, sobre la final de Milán: "Será muy importante adelantarse primero en el marcador"

El exjugador del Real Madrid Fernando Hierro ha afirmado que si de él dependiese la decisión de renovar a Zinedine Zidane como entrenador del conjunto blanco lo habría hecho "ayer mismo" y no esperaría al "año que viene" porque el francés "ha demostrado ser un perfecto conocedor del club, tiene el respeto del todo el mundo y ha hecho un magnífico trabajo" desde que llegase al banquillo a mitad de temporada.

"Si yo tuviese que tomar la decisión para que Zidane siga siendo entrenador, no la tomaría el año que viene, sino que lo habría hecho ayer mismo. Ha demostrado ser un perfecto conocer del club, tiene el respeto de todo el mundo y ha hecho un trabajo fantástico", dijo Hierro tras el Torneo Benéfico de Pádel contra el Cáncer de Mama, celebrado en la Ciudad de la Raqueta.

Además, al ser cuestionado si se espera que su antiguo club acabara llegando a la final de Milán tras el mal inicio de temporada, el malagueño manifestó que "una vez más", y "sobre todo a los equipos grandes", el fútbol ha demostrado que "hay que esperar hasta el final y no dar a ningún equipo por muerto".

De este modo, el exjugador declaró que está "contento" porque sobre el césped de San Siro habrá dos equipos españoles y que esto es un "beneficio absoluto" para el fútbol nacional. "Son dos equipos con estilo y personalidad diferente y el Altético ya demostró en Lisboa que tiene un equipo muy difícil de ganar, porque es un equipo muy compacto y al que es muy difícil de hacer un gol", apuntó.

"El Real Madrid, por su parte, ha progresado mucho en estos últimos meses. Tiene jugadores muy desequilibrantes. Ambos llegan muy bien físicamente y a partir de ahí me gustaría que ganase el Real Madrid, indudablemente", agregó.

Sobre la final de Lisboa, el andaluz expresó que es ya historia pasada, y que aparte de que "no son los mismos jugadores y un entrenador ha cambiado", y que en Italia será una "historia nueva y 90 minutos nuevos". "Lo que sí creo es que será muy importante adelantarse primero en el marcador", indicó.

"El 28 de mayo se verán dos grandes equipos y no olvidemos que el Atlético ha eliminado al Barça y al Bayern Múnich, y el Real Madrid al Manchester City, son grandes equipos. Como jugador es un placer que dos equipos españoles nos representen. Y también el Sevilla en la Europa League. Estamos viviendo tiempos que parecían impensables", subrayó.

Por otro lado, sobre la prelista para la Eurocopa de Francia que ha ofrecido el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, este martes, Hierro declaró que "no" le ha dado tiempo a verla, subrayando que a él todo lo que haga el salmantino le parece bien por el "respeto y admiración" que le tiene.

"Todo lo que hace Vicente (del Bosque) me parece bien, sobre todo por su categoría y por todo lo que ha demostrado. Si él ha tomado la decisión de escoger esta lista, él sabrá por qué. Soy incapaz, por la amistad y el cariño que le tengo, de valorar la lista", prosiguió.

Finalmente, acerca de la continuidad del que fuese su entrenador, el exzaguero manifestó que no es la "persona indicada" para decir si debe haber un cambio o no, porque no es su "responsabilidad". "Lo único que deseo que los 23 jugadores que representen a España nos den una gran alegría y le vaya bien al fútbol español", sentenció.