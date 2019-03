Guardado: "La eliminatoria ante el Atlético pasa por marcar en el Calderón"

Andrés Guardado destacó que el Atlético de Madrid, su rival en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Vicente Calderón, tiene la "mejor defensa de Europa" y valoró que la clasificación de su equipo "pasa por marcar aquí". "Sabemos lo difícil que es, estamos jugando contra la mejor defensa de Europa y va a ser muy complicado marcar, pero creemos en nuestro potencial, en nuestras cualidades y la eliminatoria pasa por marcar aquí", explicó en la rueda de prensa previa al entrenamiento vespertino de su equipo en el Vicente Calderón.

Cree en el potencial y en el estilo del PSV

"Hay que creer en nuestro potencial. Somos un equipo muy ofensivo, pocas veces nos quedamos sin marcar algún gol y hay que aferrarse a eso. No podemos cambiar nuestro estilo. Sabemos hacer bien ciertas cosas y hay que jugar de la misma manera, obviamente con las precauciones que hay que tener jugando contra un rival tan potente como el Atlético. Hay que aprovechar nuestras cualidades", destacó.

Sin miedo a Augusto Fernández

Guardado "no" teme la presencia del argentino Augusto Fernández en el probable once del Atlético. "No porque creamos que Augusto no sea un jugador importante, sino por lo que es el Atlético de Madrid. El mismo Simeone hace un par de días sacó un comentario que tiene toda la razón del mundo, que hasta Messi necesita un equipo", dijo. "Esa es su idea y al que se puede temer es al equipo. Por eso ha conseguido todo lo que ha conseguido en estos años. Ese es su potencial. Temor no. Le tenemos mucho respeto al Atlético de Madrid. El Atlético no es un jugador, es un equipo", añadió el medio centro.

Guardado ya ha jugado en el Calderón con el Valencia y el Deportivo. "Tuve la suerte de jugar muchas veces aquí, pero un partido de Champions siempre es diferente. A partir de la llegada de Simeone, el ambiente del Calderón ha aumentado y la gente está muy metida. Te podría contar mi experiencia del ambiente, pero lo que te pueda decir se puede quedar corto a lo que es un estadio como éste. Mañana va a ser diferente porque es un partido de Champions y en juego hay muchas cosas", repasó Guardado, cuyo equipo llega "con toda la ilusión del mundo" para lograr el pase a los cuartos de final