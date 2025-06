Luis Enrique: "Está muy bien el horario para que en Europa lo vean, pero..."

El PSG, actual campeón de Europa, arrancó su participación en el Mundial de Clubes goleando (4-0) al Atlético de Madrid. El equipo parisino fue muy superior a los de Simeone y encarriló su pase a octavos de final, a falta de medirse a Botafogo y Seattle Sounders FC. El partido se disputó en el mítico Rose Bowl Stadium de Pasadena, en California. Y el enfrentamiento estuvo marcado por el tremendo calor y humedad con las que jugaron los dos equipos. El partido, quizá el más atractivo de la fase de grupos, estaba programado para las 12:00 horas (horario local), las 21:00 horas en España, un horario fijado por la FIFA para que el partido se pudiera seguir en un horario perfecto en Europa. Pero eso implicó que los dos equipos jugarán con temperaturas superiores a los 30ºC y niveles de humedad del 60%.

Pese al triunfo del PSG y las buenas sensaciones que dejó el equipo parisino en su debut en el Mundial de Clubes, Luis Enrique lanzó una reflexión sobre el hecho de tener que jugar en ese horario.

"El partido ha estado claramente marcado por la temperatura. Está muy bien el horario para que en Europa lo vean, pero los equipos se resienten", advirtió el entrenador asturiano.

"Mi conclusión es que este fue un partido condicionado por el calor. En lo que respecta al juego, era imposible mantener un nivel de juego alto durante 90 minutos, porque las condiciones de calor dictaron este partido. Pero creo que fuimos superiores, merecimos la victoria y estoy contento por ello", añadió Luis Enrique.

El entrenador del PSG reconoció que su equipo pasa por un momento dulce" y señaló que todo es "fruto de un trabajo hecho a lo largo de la temporada y queremos alargarlo al máximo"

"Valoramos mucho como estamos ahora mismo, es fruto de un trabajo hecho a lo largo de la temporada y queremos alargarlo al máximo", afirmó Luis Enrique.

"Empieza un capitulo diferente en el que tienes que demostrar que tienes capacidad de seguir reinventándote. El club tiene mucha hambre, los aficionados tienen mucha hambre, lo jugadores y el equipo tienen mucha hambre", avisó Luis Enrique.

"Sentimientos muy positivos. Hemos tenido un parón internacional en medio, la mayoría de los jugadores estaban con sus selecciones nacionales. Cuando regresan, siempre hay un poco de incertidumbre sobre si tomará un poco más de tiempo recuperar nuestros niveles debido a los viajes y a los partidos que tuvieron que jugar, que fueron muy intensos. Pero basándome en las cuatro sesiones de entrenamiento que tuvimos antes de este partido, creo que estamos listos. A este equipo le gusta competir y entrenar y eso es muy positivo", señaló el entrenador asturiano.

"¿Favoritos? No estoy seguro, para ser honesto. No me preocupa eso"

Respecto a la condición de favorito del PSG en el Mundial de Clubes, Luis Enrique admitió que no es algo que le preocupe.

"No estoy seguro, para ser honesto. No me preocupa eso. Todos podemos tener nuestras propias opiniones, al final del día tenemos el mismo objetivo que hemos tenido en las otras competiciones a lo largo de la temporada, que es llegar lo más lejos posible y ganar cada una de las competiciones. Ese es nuestro objetivo. Obviamente, con una competición tan corta, una vez que lleguemos a la fase de eliminación directa, podemos ser eliminados en cualquier momento. Probablemente será ajustado y difícil", indicó Luis Enrique.

El PSG, encuadrado en el grupo B, jugará el día 19 de junio contra el brasileño Botafogo -campeón de la Libertadores- y el día 23 de junio ante el Seattle Sounders.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com