Nacho Abad, periodista de Espejo Público, cuenta a Antena 3 Deportes cómo es el 'modus operandi' de los ladrones para robar a los futbolistas: "Thomas Partey estaba concentrado con el Atlético de Madrid y había gente dentro de la casa", dice sobre el atraco más reciente. Al parecer, fue un robo con violencia e intimidación y la empleada del hogar estaba en casa.

A otro futbolista, en este caso del Real Madrid, le robaron mientras jugaba el derbi madrileño contra el Atleti: "En el caso de Casemiro estaba su mujer y dos personas más; no se dieron cuenta de que estaban siendo atracados. No percibieron el asalto y encontraron luego una persiana y una ventana forzada. Lo extraño es que por ejemplo en casa de Casemiro había gente de seguridad privada y no se dieron cuenta de que se estaba produciendo un robo en la vivienda".

Este forma de robar es conocida como el método Spiderman, ya que los cacos entran a las casas a través de las ventanas. Sería, por tanto, un método rápido y silencioso en el que los ocupantes de las casas ni se enteran: "Tienen claro cuáles son los objetivos. En el caso de Casemiro no van a por dinero: van a por las joyas de la mujer del futbolista. Lo hacen todo lo rápido que pueden para que no salten las alarmas de la Policía Nacional y les cacen in fraganti".

Así lo confirma Yuri, el líder de una banda georgiana que se atribuye el atraco a la casa de Piqué y Shakira.

"El problema es la inseguridad que te queda, estás viendo tu espacio invadido y no tienes la seguridad de que a través de llaves o cerrojos no vayan a entrar. El miedo es permanente luego", apostilla Nacho Abad.

Casi una veintena de jugadores han sido atracados en los últimos años.