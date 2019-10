Thomas Partey, jugador del Atlético de Madrid es el último futbolista que ha sufrido un atraco en su casa. Ha sido un robo "con intimidación y violencia" en Boadilla mientras estaba la empleada del hogar en casa. Por fortuna, no ha tenido que lamentar daños personales.

Justo el pasado fin de semana, también sufrió un robo en su casa Casemiro mientras jugaba el derbi con el Real Madrid. Asaltaron el domicilio con su mujer y su hija dentro en la Moraleja de Madrid.

"Uno detrás de otro. ¿Para cuándo el poder vivir tranquilos en tu propia casa?", lamentaba Maca, la pareja de Lucas Vázquez, en redes sociales tras el robo a Casemiro.

El club ha dado varios consejos a sus futbolistas: "En el Madrid han recomendado a los jugadores que no muestren sus casa en redes sociales. También les han recomendado que mejoren el sistema de seguridad de las propias casas. Es un sistema de 65.000 euros más una cuota. Casemiro no tenía esta instalación", contaba Edu Aguirre en 'El Chiringuito'. "Hay otros cinco jugadores de la plantilla que tampoco tienen este sistema", apuntaba.

"El club ha puesto un vigilante de seguridad en las casas 24 horas al día a los jugadores que viven en La Moraleja", desvelaba Edu Aguirre.

Y es que la lista de jugadores que han sufrido atracos no ha hecho sino aumentar en los últimos años. Les piden que no muestren sus casas en redes sociales y no publiciten sus viajes particulares. Al parecer, estos ladrones usan detectores de metales para encontrar joyas, cajas fuertes, etc.

Estos son los 19 futbolistas que han sufrido asaltos en su domicilio repartidos por todo el país:

-Real Madrid: Zidane, Isco, Benzema, Lucas Vázquez, Casemiro, Asensio, Varane.

-FC Barcelona: Piqué, Jordi Alba, Boateng, Arthur.

-Betis: Joaquín, William Carvalho.

-Valencia: Garay, Gabriel Paulista, Kondogbia

-Atlético de Madrid: Thomas Partey, Morata.

-Villarreal: Funes Mori.