David Beckham critica la Superliga europea y recibe el 'like' de varios jugadores del Real Madrid

David Beckham se ha posicionado en contra de la nueva superliga europea. El exfutbolista de Manchester United y Real Madrid ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"Necesitamos que el fútbol sea justo y necesitamos competiciones basadas en el mérito. El juego que amamos está en peligro", ha escrito David Beckham en sus redes.

Sin embargo lo más comentado de la publicación ha sido el 'like' de varios futbolistas del Real Madrid, fundador de la Superliga europea y con Florentino Pérez como presidente de la competición.

Marcelo, Modric, Lucas Vázquez y Odriozola dieron 'me gusta' a la publicación de David Beckham. Los dos últimos retiraron después el 'like'. Pero lo cierto es que no serían los primeros jugadores de clubes participantes que muestran su disconformidad con la nueva Superliga europea.

La Premier League ha emitido un contundente comunicado hacia los clubes ingleses inmersos en la Superliga, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Arsenal.

Un juzgado blinda la Superliga

Un juzgado de Madrid prohíbe a UEFA, FIFA y LaLiga tomar acciones contra los clubes fundadores de la Superliga europea, así como a la propia competición. La noticia llega después de las declaraciones por parte de estos organismos, que afirmaban que estos equipos no podrían seguir compitiendo en sus ligas ni sus jugadores ir convocados con su selección.

La competición supondría un notable aumento de ingresos por parte de los clubes, que repartirían después las ganancias. Sin embargo, muchos son los que piensan que es injusto que algunos equipos juegen la Superliga solo por nombre y que esto terminaría afectando precisamente al fútbol.

