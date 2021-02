El Atlético de Madrid da un golpe encima de la mesa y mantiene la ventaja en la Liga Santander

El Atlético de Madrid ha dado un golpe sobre la mesa para seguir postulándose como el gran favorito para ganar la Liga Santander. Los rojiblancos vencieron por 0-2 al Villarreal en La Cerámica tras un partido sólido en defensa y efectivo en ataque.

Los de Simeone no podían volver a fallar en la competición doméstica tras haber pinchado en los dos últimos partidos contra el Levante. Y no lo hicieron. Los rojiblancos vencieron en La Cerámica tras 5 años cosechando empates y derrotas en el campo del Villarreal, no ganaban desde el 2015.

Tras unos primeros 20 minutos de tanteo y poco dominio, los atléticos aprovecharon su primer acercamiento a portería en una jugada a balón parado en la que remató Savic y Pedraza terminó introduciendo el balor en su propia portería inmediatamente, el tanto fue revisado por el VAR pero terminó siendo validado.

Poca pegada del Villarreal

Los madrileños sufrieron acometidas del Villarreal pero los amarillos no creaban peligro y las pocas que tuvieron las terminó rechazando Oblak. En la segunda parte, el Atleti recuperó el dominio del partido pero en los últimos 25 minutos los locales apretaron mucho para conseguir el empate, momento en el que los visitantes cerraron el partido gracias a Joao Félix, que terminó poniendo la puntilla a un Villarreal que no tuvo acierto de cara a portería y que se aleja de los puestos europeos.

El Atlético de Madrid con esta victoria sigue líder de la Liga Santander con 58 puntos, el Real Madrid con 52, jugará mañana ante la Real Sociedad y si gana se pondría a 3, pero con un partido más. El Barcelona por su parte aventaja en estos momentos a los blancos por 1 puntos y esperan que los madridistas pinchen mañana para superarles en la clasificación.