Así está la pelea por la Bota de Oro en el Mundial: una lucha encarnizada entre Messi, Mbappé, Haaland y Kane

Arrancó Kylian Mbappé anotando dos goles ante Senegal en el debut de Francia en el Mundial 2026, horas después Erling Haaland anotaba dos goles ante Irak en la puesta de largo de Noruega, acto seguido, Leo Messi respondía con un hat-trick ante Argelia y, por último, Harry Kane anotaba dos goles en el debut de Inglaterra frente a Croacia. A partir de ahí, el Mundial 2026 se ha convertido en una lucha encarnizada por ganar la Bota de Oro, el galardón que reconoce al máximo goleador de la Copa del Mundo.

Leo Messi, con un partido aún pendiente ante Cabo Verde, y Kylian Mbappé comandan la clasificación de máximo goleador del Mundial 2026 con seis tantos cada uno. El delantero de Bondi sumó a su doblete ante Senegal otros dos goles frente a Irak y dos más frente a Suecia en los 1/16 de final. Por su parte, el delantero rosarino arrancó con un hat-trick ante Argelia y sumó un doblete ante Austria y otro gol frente a Jordania.

Al duelo entre el francés y el parisino se han sumado Erling Haaland y Harry Kane. El delantero noruego del Manchester City suma cinco goles con Noruega en lo que va de Mundial 2026; mientras que el ariete inglés del Bayern de Múnich suma otro cinco tantos con Inglaterra, incluido un doblete ante la República Democrática del Congo para rescatar este miércoles a los de Tuchel en su duelo de 1/16 de final en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Es cierto que hay que esperar al Argentina - Cabo Verde del próximo sábado en el Hard Rock Stadium de Miami para ver si Messi incrementa su número de goles. Por el momento, Francia, Inglaterra y Noruega siguen en competición y ya clasificados para los octavos de final. Mientras que Argentina, actual campeona del mundo, aún tiene pendiente su duelo de dieciseisavos de final ante Cabo Verde.

Harry Kane volverá a saltar a escena el próximo 6 de julio para medirse a México en el Estado Azteca. Kylian Mbappé jugará ante Paraguay su duelo de octavos de final el sábado 4 de julio en Filidelfia y a Erling Haaland le espera un duelo salvaje ante la Brasil de Vinícius en el MetLife Stadium el próximo domingo 5 de julio.

Resultados y fechas de los 1/16 de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1-1 Paraguay

Países Bajos 1-1 Marruecos

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Inglaterra 2-1 RD Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

España - Austria 02/07 21:00

Portugal - Croacia 03/07 01:00

Suiza - Argelia 03/07 05:00

Australia - Egipto 03/07 20:00

Argentina - Cabo Verde 04/07 00:00

Colombia - Ghana 04/07 03:30

*En negrita los equipos clasificados para los octavos de final

Fechas, horarios y eliminatorias de los octavos de final

Canadá vs Marruecos | 4 de julio / 19:00 horas

Paraguay vs Francia | 4 de julio / 23:00 horas

Brasil vs Noruega | 5 de julio / 22:00 horas

México - Inglaterra - RD Congo | 6 de julio / 02:00 horas

España - Austria vs Portugal - Croacia | 6 de julio / 21:00 horas

Estados Unidos - Bélgica | 7 de julio / 02:00 horas

Argentina - Cabo Verde vs Australia - Egipto | 7 de julio / 18:00 horas

Suiza - Argelia vs Colombia - Ghana | 7 de julio / 22:00 horas