Jim Courier y el regreso de Alcaraz: "Nada importa a corto plazo, él puede cambiar la historia"

El mundo del tenis sigue esperando la confirmación del torneo en el que regresará Carlos Alcaraz, fuera del circuito desde mediados de abril tras sufrir una lesión en su muñeca derecha. La esperanza por ver al ganador de siete grand slam otra vez en una pista ha aumentado tras publicarse un vídeo del reciente campeón del Open de Australia ejercitándose a baja intensidad con su mano derecha.

La gran pregunta es si el tenista de 23 años estará recuperado para la gira estadounidense de cemento del próximo mes de agosto, con el US Open (del 31 de agosto al 13 de septiembre) como colofón de la misma. Hay que recordar que Carlos Alcaraz defiende 1.000 puntos como campeón en Cincinnati y otros 2.000 como campeón del US Open.

Jim Courier, una leyenda del tenis y exnúmero 1 del mundo, ha analizado el posible escenario del regreso del genial jugador murciano al circuito, subrayando que la clave para Alcaraz es no precipitarse en su regreso a las pistas.

"Creo que hay que verlo más a largo plazo, nada importa a corto plazo... Él puede cambiar la historia. Él ya está aquí, es presente", indicó el ganador de cuatro grand slam en Tennis Channel.

"¿Puede Alcaraz seguir haciendo cosas como Djokovic o el resto de jugadores importantes?"

Jim Courier recordó que Alcaraz ya ha batido todos los récords de precocidad en el deporte de la raqueta y que ahora debe centrar sus objetivos en tener una carrera larga para poder acercarse a leyendas como Djokovic.

"Carlos ya posee el Career Grand Slam en su carrera deportiva. Ha batido récords por ser el más joven, pero... ¿puede llegar a ser el más veterano? Eso es lo que debería tener en la cabeza. ¿Puede seguir haciendo cosas como Djokovic o el resto de jugadores importantes? Ese es el tipo de talento al que me refiero y que todos hemos disfrutado", apuntó Jim Courier.