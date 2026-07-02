Hacienda se persona contra Zapatero por las joyas encontradas en su despacho

Hace menos de una semana, el juez Calama ofrecía a la Agencia Tributaria personarse en la pieza separada de la investigación del Caso Plus Ultra, es decir, por las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que la "naturaleza" de los hechos podría encajar en "un delito contra la Hacienda Pública y de contrabando".

Hacienda se persona como perjudicada por el presunto delito fiscal del expresidente del Gobierno, según ha podido confirmar Antena 3 Noticias. Lo hará a lo largo de la mañana de este jueves.

El juez de la Audiencia Nacional, señaló en su auto que ofrecía a Hacienda personarse porque considera que está legitimada para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes" dentro de la causa.

Las joyas fueron halladas por la Unidad de Delincuenta Económica y Fiscal (UDEF) el pasado mes de mayo en el despacho del expresidente en la calle Ferraz. La secretaria de Zapatero, Gertruds Alcazar, explicó que se trataba de la "herencia familiar" de Sonsoles Espinosa y de "regalos de viajes.

Zapatero aún no ha explicado el origen de las joyas, tasadas en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena, a petición del juez Calama. La alhaja más cara está valorada en 278.000 euros mientras que la más barata en 25 euros.

No declaró

"Ahora vamos con las dichosas joyas", dijo el magistrado en el juicio al expresidente para introducir el tema, para preguntarle: "¿Creo que se ha recurrido no? Como sabe el recurso no es suspensivo, ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?". Ante ello, Zapatero responde al instante y en una sola frase que dura cuatro segundos: "No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado".

El expresidente no aclaró ningún asunto en sobre las joyas de su despacho, ya que está pendiente de reunir los documentos para acreditar su origen.

Tras su declaración, el PSOE pidió respetar "los tiempos" del expresidente. La secretaria de organización socialista, Rebeca Torró, expresó en una entrevista a Catalunya Radio la confianza del partido en él: "Zapatero defendió su inocencia. Nosotros confiamos en esta inocencia".

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