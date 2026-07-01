Joan Laporta y la oferta por Julián: "La mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas del Atlético"

El futuro de Julián Álvarez sigue siendo una patata caliente a resolver este verano. El Atlético de Madrid no quiere escuchar ofertas por el delantero argentino y se remite a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Real Madrid ofreció 150 millones que fueron rechazados y ahora se ha sabido, al confirmarlo Joan Laporta, que el Barcelona también ha presentado "una oferta firme" que aún mantiene.

"Vaya por delante que seguimos teniendo gran respeto al Atlético. Los tuits fueron antes de que Julián manifestase que quiere jugar en un equipo grande, no habló en concreto del Barça. Algunos interpretaron el Barça y otros no. Él manifestó el sueño de cambiar de equipo. No hemos forzado esto, ha sido el jugador. Este futbolista ha estado en la órbita del Barça antes de firma por el Manchester City e, incluso, antes. En ese momento no podíamos hacer frente a la operación.", aclaró Laporta este miércoles.

El presidente del Barcelona, que este 1 de julio tomó posesión de su cargo tras ser reelegido en los comicios culés, apuntó que "nosotros estamos en condiciones de mantener la oferta, espero que el Atlético la tenga en consideración", ha señalado Laporta.

"Hemos hecho una oferta, de club a club, con luz y taquígrafos. Entendemos que no vende porque no tiene alternativas. Cuando tengan alternativas, si quieren, y esta oferta está vigente, nos interesa hacer la operación. Ahora veo que ha habido una serie de actuaciones que ellos sabrán lo que han hecho. No veo la lógica que le han puesto a este tema. Los de los tuits fue anecdótico. Todos los representantes del Atlético son gente con mucha experiencia y no sé a qué viene su estrategia. La respeto, pero ahí tienen nuestra oferta, si quieren aceptar, encantados", apuntó Laporta.

"Esto de ir a la UEFA o a la FIFA no sé a que viene"

El presidente culé aseguró que el Barça ha hecho "una oferta con luz y taquígrafos" a la entidad rojiblanca. Por esta razón, no entiende que el Atlético de Madrid haya denunciado el caso a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol.

"No será la primera vez que hacemos una operación y siempre se han realizado, salvo alguna conflictiva, acordadas y sin problema. Esta es más sensible, bueno. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante y es una propuesta que mantenemos hasta que consideremos que la tenemos que mantener. El Atlético se está cerrando en banda y esperemos que recapaciten. Lo de los tuits era anecdótico. Pero esto de ir a la UEFA o a la FIFA no sé a que viene. Parece que hay gente allí con ganas de liarla, porque no tiene sentido", apuntó Laporta.

Este mismo miércoles, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha asegurado que "no" están "dispuestos" a vender a Julián Álvarez, pese a que el delantero argentino expresara su deseo de abandonar el club rojiblanco.

"Nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid y que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie, y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender", remarcó Cerezo a RNE.