Estos son los cursos del SEPE gratis y online de julio 2026

Si estás en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y te encuentras en situación de desempleo, es un buen momento para informarte sobre la amplia oferta de cursos online y gratuitos del SEPE disponibles este mes de julio de 2026.

Se trata de formaciones diseñadas para responder a las necesidades del mercado laboral actual, con contenidos de calidad orientados a mejorar tus competencias y ampliar tus conocimientos en diferentes áreas. A continuación, descubre los cursos online gratuitos a los que puedes acceder a través del SEPE para reforzar tu perfil profesional este mes de julio de 2026.

Oferta formativa: descubre los cursos del SEPE del mes de julio

La oferta formativa se orienta a sectores con alta empleabilidad, incluyendo itinerarios en diversas áreas profesionales:

Tecnología e Informática : Programación, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial (IA) y manejo de herramientas Cloud.

: Programación, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial (IA) y manejo de herramientas Cloud. Gestión y Administración : Contabilidad, mejora de la productividad, ofimática avanzada y gestión empresarial.

: Contabilidad, mejora de la productividad, ofimática avanzada y gestión empresarial. Logística y Transporte : Gestión de almacenes, carretillero y nuevas técnicas de comercio digital.

: Gestión de almacenes, carretillero y nuevas técnicas de comercio digital. Comercio y Marketing : Marketing digital, redes sociales, comercio electrónico, atención al cliente y técnicas de venta.

: Marketing digital, redes sociales, comercio electrónico, atención al cliente y técnicas de venta. Sanidad y Servicios Sociales : Atención sociosanitaria, cuidados a personas dependientes, apoyo domiciliario y primeros auxilios.

: Atención sociosanitaria, cuidados a personas dependientes, apoyo domiciliario y primeros auxilios. Hostelería y Turismo : Gestión hotelera, restauración, cocina profesional y atención al cliente en turismo.

: Gestión hotelera, restauración, cocina profesional y atención al cliente en turismo. Educación y Formación: Docencia, formación de adultos, diseño de contenidos educativos y nuevas metodologías de enseñanza.

¿Cómo es el proceso de inscripción de los cursos del SEPE?

El requisito indispensable para inscribirte en un curso del SEPE es estar dado de alta como demandante de empleo .

. Una vez hecho esto, puedes acceder a la web oficial del SEPE y consultar el catálogo de formación online para elegir el curso que más te interese. Para inscribirte en los cursos disponibles durante el mes de julio de 2026 , tienes dos opciones:

y consultar el catálogo de formación online para elegir el curso que más te interese. Para inscribirte en los , tienes dos opciones: Acudir presencialmente a tu oficina de empleo más cercana para recibir asesoramiento sobre el acceso a los cursos, plazos y condiciones de inscripción. O realizar la inscripción directamente a través de la web , siguiendo las instrucciones indicadas en cada curso, de forma rápida y sencilla.

a tu oficina de empleo más cercana para recibir asesoramiento sobre el acceso a los cursos, plazos y condiciones de inscripción. O realizar la inscripción directamente , siguiendo las instrucciones indicadas en cada curso, de forma rápida y sencilla. En cada formación encontrarás información detallada como el temario y los horarios. Tras seleccionar los cursos de tu interés, podrás solicitar la preinscripción para participar en el proceso de selección, que gestiona el centro de formación responsable.

Posteriormente, deberás esperar la comunicación del INEM, que en algunos casos puede incluir una breve prueba de conocimientos.

Con la amplia oferta disponible, seguro que encuentras una formación útil para tu desarrollo profesional.

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