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España aterriza en Los Ángeles, escenario de su duelo de dieciseisavos ante Austria

La selección española de fútbol ya está en Los Ángeles, donde este jueves se medirá a Austria por una plaza en los octavos de final del Mundial 2026.

Nico Williams saliendo del hotel de Chattanooga para poner rumbo a Los Ángeles

Nico Williams saliendo del hotel de Chattanooga para poner rumbo a Los Ángeles Efe

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La España de Luis de la Fuente ya descansa en Los Ángeles (California) a horas del trascendental choque de dieciseisavos del Mundial 2026 ante Austria. La actual campeona de Europa arranca el camino hacia la gran final del 19 de julio y lo hace midiéndose a la selección austríaca en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles.

Tras cinco horas de vuelo desde Chattanooga, en el estado de Tennessee, la selección española ponía pie en Los Ángeles, donde se alojará en el hotel The Westin, ubicado en la ciudad de Long Beach. Este mismo miércoles se llevará a cabo el primer entrenamiento en las instalaciones del Carson Sports Park, ubicado en la ciudad de Carson, hogar de Los Angeles Galaxy, a las 11:00 horas (20:00 horario peninsular)

Luis de la Fuente comparecerá ante los medios en el Estadio de Los Ángeles, a partir de las 14:30 horas (23:30 horario peninsular).

El camino de España hacia la gran final del Mundial

A la llegada a Long Beach, decenas de seguidores se agolparon en las puertas del hotel para mostrar su apoyo a La Roja, portando camisetas de los ídolos del presente, como la estrella Lamine Yamal; así como leyendas a la altura de David Villa. Los aficionados corearon algunos de los nombres de estrellas como Dani Olmo o Marc Cucurella, mientras los jugadores y el cuerpo técnico abandonaban los autobuses rumbo al interior de las instalaciones.

España se enfrentará el próximo jueves ante Austria (21:00 horas, horario peninsular) en el SoFi Stadium, con capacidad para unas 70.000 personas, en un encuentro con el billete para los octavos de final del Mundial 2026 en juego.

Si la actual campeona de Europa logra eliminar a Austria, jugará los octavos de final el lunes 6 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular) ante el ganador del Portugal - Croacia. De superar también los octavos de final, los cuartos de final para España serían el viernes 10 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular). Y de ganar también en cuartos de final, las semifinales para la selección española se jugarían el martes 14 de julio también a las 21:00 horas (horario peninsular).

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