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Se disparan los atracos a las joyerías: Las bandas van armadas y no dudan en disparar por conseguir el botín

Los expertos consideran que la subida del precio del oro provoca un aumento de los asaltos a la joyerías. Los atracos duran segundos y los delincuentes van armados y son muy violentos.

Atraco joyería

Las bandas van armadas y no dudan en disparar por conseguir el botín | Antena 3 Noticias

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Ángel Pinto
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A plena luz del día, con la joyería llena de clientes tres encapuchados abren fuego. Revientan las vitrinas, consiguen el botín y huyen en un coche robado. Policía Nacional y Guardia civil les buscan, les consideran peligrosos y violentos. El asalto ocurrió el lunes en la localidad madrileña de Pinto.

Lo cierto es que los atracos como ese en joyerías se han disparado. Los investigadores lo achacan a la subida del precio del oro. El modus operandi de los ladrones tiene atemorizados a los joyeros.

Hace una semana la policía detuvo a la llamada banda del vaticano, que en apenas dos meses asaltaron a punta de pistola un banco y 5 joyerías. Lo robado alcanzó los 3 millones de euros.

Preocupación entre los joyeros

Los joyeros aseguran que esta oleada de atracos, es preocupante y además de las pérdidas económicas, en cualquier momento puede producirse una tragedia humana. Los investigadores sospechan que actualmente en la capital hay dos grupos organizados.

Según los expertos, la subida del precio del oro aumenta los atracos y asaltos. Comparan la situación con la oleada de atracos sufrida en la primera década de los 2.000.

El gremio de joyeros se presenta como acusación particular cuando algunos de los atracadores son detenidos. También denuncia que muchos de ellos son reincidentes y tienen antecedentes por estos mismo delitos.

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