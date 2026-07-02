Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

OLA DE CALOR

Una potente "cúpula de calor" dispara las temperaturas hasta los 40º en Estados Unidos para el 4 de julio

Los meteorólogos advierten de que la sensación térmica podría alcanzar los 46º debido a la humedad.

Ola de calor en Estados Unidos, junio 2024

Ola de calor en Estados Unidos, junio 2024 Reuters

Publicidad

Susana Román
Susana Román
Publicado:

Una intensa ola de calor está afectando al noreste de Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Washington D. C. que, aunque acostumbradas a veranos cálidos y húmedos, van a sufrir una potente "cúpula de calor" que elevará las temperaturas y la sensación térmica a niveles peligrosos.

La sensación térmica podría llegar a los 46

Los meteorólogos atribuyen este episodio a una persistente zona de alta presión que atrapa el aire caliente sobre gran parte del este del país, un patrón que también favorece noches muy cálidas, dificultando el alivio térmico dejando temperaturas muy elevadas, alta humedad y varios días consecutivos de calor intenso, condiciones que aumentan significativamente el riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud.

La alerta por calor afecta a 100 millones de personas

Y todo ello coincidiendo con la fiesta nacional del 4 de julio en la que más de 100 millones de personas estarán expuestas a condiciones de calor potencialmente peligrosas durante uno de los fines de semana con mayor movilidad de todo el año. De ahí que ciudades como Nueva York, Washington D.C, Chicago, Filadelfia y Boston hayan ampliado el horario de centros de refrigeración y reforzado las recomendaciones de salud pública.

  • Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.
  • Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.
  • Buscar lugares con aire acondicionado.
  • Vigilar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
  • Nunca dejar a niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Recomendaciones para las multitudinarias celebraciones del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, donde se espera que una marea de personas acudan a desfiles, barbacoas y espectáculos de fuegos artificiales que se van a celebrar por todo el país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: El alcalde de Oaxaca se casa con un caimán vestido de novia en un ritual

Boda con un caimán.

Publicidad

Mundo

Imagen de la Guaira tras los terremotos de Venezuela

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Exteriores sube a 27 la cifra de españoles muertos en los terremotos

Ola de calor en Estados Unidos, junio 2024

Una potente "cúpula de calor" dispara las temperaturas hasta los 40º en Estados Unidos para el 4 de julio

Detenidos varios policías en Venezuela por cometer saqueos durante las labores de rescate tras los seísmos

La indignación ciudadana crece en Venezuela entre la desesperación y las denuncias de abandono

Harvey Weinstein
Hospitalizado

Hospitalizado Harvey Weinsted tras sufrir una insuficiencia cardíaca provocada por una neumonía

Antena 3 Noticias
Venezuela

El médico coronel Carlos Álvarez sobre el terremoto en Venezuela: "Por cantidad de víctimas, no he visto nada igual"

Boda con un caimán.
México

VÍDEO: El alcalde de Oaxaca se casa con un caimán vestido de novia en un ritual

Se trata de una tradición ancestral del municipio mexicano para atraer lluvias, buenas cosechas y alegría.

Rescate Hernán
Terremotos Venezuela

Así mantienen con vida a Hernán, sepultado bajo ocho plantas derrumbadas en el doble terremoto de Venezuela

Hernán es guardia de seguridad en un estacionamiento al que salvó su garita, pero sobre él cayeron toneladas de escombros. Impresionante, el operativo que lleva días intentando salvarle y que tras siete días sigue enterrado.

Policía irlandesa

Condenado a cadena perpetua el 'youtuber' que asesinó a su novia embarazada fingiendo una emisión en directo como coartada

Imagen de archivo de un ataque en Kiev

Rusia lanza un ataque masivo contra Kiev que deja al menos 17 muertes y más de 50 heridos

Imagen de archivo de un coche de policía en EEUU.

Nueva casa de los horrores en Ohio: rescatados 16 niños "en condiciones deplorables" tras pasar los últimos cuatro años encerrados

Publicidad