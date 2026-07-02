Una potente "cúpula de calor" dispara las temperaturas hasta los 40º en Estados Unidos para el 4 de julio

Una intensa ola de calor está afectando al noreste de Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Washington D. C. que, aunque acostumbradas a veranos cálidos y húmedos, van a sufrir una potente "cúpula de calor" que elevará las temperaturas y la sensación térmica a niveles peligrosos.

La sensación térmica podría llegar a los 46

Los meteorólogos atribuyen este episodio a una persistente zona de alta presión que atrapa el aire caliente sobre gran parte del este del país, un patrón que también favorece noches muy cálidas, dificultando el alivio térmico dejando temperaturas muy elevadas, alta humedad y varios días consecutivos de calor intenso, condiciones que aumentan significativamente el riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud.

La alerta por calor afecta a 100 millones de personas

Y todo ello coincidiendo con la fiesta nacional del 4 de julio en la que más de 100 millones de personas estarán expuestas a condiciones de calor potencialmente peligrosas durante uno de los fines de semana con mayor movilidad de todo el año. De ahí que ciudades como Nueva York, Washington D.C, Chicago, Filadelfia y Boston hayan ampliado el horario de centros de refrigeración y reforzado las recomendaciones de salud pública.

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

Buscar lugares con aire acondicionado.

Vigilar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Nunca dejar a niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Recomendaciones para las multitudinarias celebraciones del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, donde se espera que una marea de personas acudan a desfiles, barbacoas y espectáculos de fuegos artificiales que se van a celebrar por todo el país.

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