Hallan sin vida a la mujer y los dos hijos del futbolista Lucas Trejo tras los terremotos de Venezuela

El fútbol sudamericano está de luto. El futbolista argentino Lucas Trejo ha recibido la peor de las noticias después de varios días de búsqueda: las autoridades han encontrado sin vida a su esposa, Yanina Maranella, y a sus dos hijos, Aarón, de 7 años, y Ainhoa, de 5, tras el terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

El defensa del Club Sport Marítimo de La Guaira se encontraba concentrado con su equipo en Caracas cuando se produjo el devastador seísmo que provocó el derrumbe del edificio donde se encontraba su familia, en la localidad de Playa Grande.

El desesperado mensaje de Trejo

Horas después del terremoto, Lucas Trejo recurrió a las redes sociales para pedir ayuda: "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió el futbolista.

Durante más de 74 horas mantuvo la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. Sin embargo, este fin de semana llegó por desgracia la confirmación más dolorosa.

Hallados tras 74 horas bajo los escombros

Fue su compañero Edson Tortolero quien comunicó públicamente la noticia: "Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida".

Las víctimas permanecieron desaparecidas durante más de tres días bajo los restos del edificio colapsado en Cumanagoto, una de las zonas más afectadas por el terremoto.

Condolencias

El Club Sport Marítimo de La Guaira expresó públicamente sus condolencias al jugador y quiso transmitirle que no afrontará solo este durísimo momento: "Nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida".

La tragedia ha conmocionado al fútbol venezolano, donde numerosos clubes, futbolistas y excompañeros han mostrado su apoyo al defensa argentino.

Uno de los mensajes más emotivos llegó desde el Deportivo Municipal de Perú, club en el que Trejo militó durante la temporada 2022: "En estos momentos de inmenso dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias a Lucas, así como a sus familiares, amigos y seres queridos", publicó la entidad en sus redes sociales.

Jugó en España

Nacido en Córdoba (Argentina) el 29 de diciembre de 1987, Lucas Trejo desarrolla su carrera en Venezuela desde 2016.

A lo largo de su trayectoria ha defendido la camiseta de 17 equipos en ocho países distintos, entre ellos Racing de Córdoba, Instituto, Deportivo Táchira, Atlético Huila, Monagas, Portuguesa, Deportivo Municipal de Perú y el Club Sport Marítimo de La Guaira, además de una etapa en el fútbol español con L'Escala.

Ahora, el experimentado defensor afronta el momento más duro de su vida tras una tragedia que ha conmocionado al mundo del fútbol. Te estamos contando aquí en directo la última del terremoto en Venezuela.

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