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Lucas Trejo, sedado tras hallarse los cuerpos sin vida de su mujer y sus dos hijos en el terremoto de Venezuela

La hermana de Lucas Trejo revela el dramático estado del futbolista tras perder a su familia en el terremoto de Venezuela.

Lucas Trejo, junto a su esposa Yanina Maranella

Lucas Trejo, junto a su esposa Yanina Maranella IG @lucastrejo_lt

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La tragedia ha golpeado al futbolista argentino Lucas Trejo. Después de que se confirmara la muerte de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa, en los terremotos que sacudieron Venezuela, su hermana ha desvelado el delicado estado en el que se encuentra el defensa: "A Lucas le están sedando, está muy mal, y no tiene a ningún familiar", explicó en declaraciones recogidas por medios argentinos.

El futbolista, que milita en el Sport Marítimo La Guaira, se encontraba concentrado con su equipo en Caracas cuando los dos terremotos devastaron parte del estado de La Guaira. Su familia había regresado a su vivienda, situada en la zona de Playa Grande, uno de los lugares más afectados por los derrumbes.

"Necesita volver a Argentina"

La hermana del jugador explicó que la prioridad ahora es que pueda regresar cuanto antes a su país acompañado por sus familiares: "Tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa, y venirse de nuevo a Argentina. Sus allegados me dicen que necesita a sus familiares allá".

El futbolista permanece profundamente afectado por la tragedia y, según su entorno, no está en condiciones de asumir las gestiones derivadas de la pérdida de su familia.

Hallados tras 74 horas de búsqueda

La esposa de Trejo y sus dos hijos, de siete y cinco años, permanecieron desaparecidos durante varios días bajo los escombros del edificio donde residían. Finalmente, los equipos de rescate localizaron sus cuerpos sin vida después de 74 horas de búsqueda.

El Sport Marítimo La Guaira confirmó oficialmente la noticia mediante un comunicado publicado en sus redes sociales: "En este momento de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y por la fortaleza de Lucas y sus seres queridos".

La entidad también quiso trasladar todo su apoyo al futbolista: "Te acompañamos en todo nuestro corazón, con respeto, unión y solidaridad. Desde el club, tus compañeros, cuerpo técnico, directiva y toda nuestra afición, te enviamos un abrazo fraterno".

Una larga carrera internacional

Lucas Trejo, de 38 años, desarrolla su carrera en Venezuela desde hace años y llegó al Sport Marítimo La Guaira el pasado mes de febrero procedente del Portuguesa. A lo largo de su trayectoria también ha jugado en México, Perú y Grecia, además de defender en Argentina las camisetas de Sportivo Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba.

Precisamente este último club quiso despedirse públicamente de su exfutbolista: "Abrazamos y acompañamos en su profundo duelo a Lucas Trejo, tras la irreparable pérdida de su esposa y sus hijos a causa de la tragedia ocurrida en Venezuela".

Más de 1.400 fallecidos

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la pasada semana en Venezuela han provocado una de las mayores tragedias recientes en el país. Según el último balance oficial, el desastre deja ya más de 1.400 fallecidos y más de 3.100 personas heridas, mientras continúan las labores de rescate y atención a los afectados. Te estamos contando la última hora de los terremotos en la web de Antena 3 Noticias.

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