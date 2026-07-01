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La vacilada de Nico a Lamine: "Si es inaguantable ahora, imagínate con un Balón de Oro"

Los dos extremos de la selección ya piensan en ganar a Francia en unas hipotéticas semifinales. "Pues les ganamos otra vez", señala Lamine Yamal.

Lamine Yamal y Nico Williams

Nico y Lamine se sinceran y muestran su complicidad antes del duelo ante Austria | Vanessa Blasco | RFEF

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José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Si hay una relación que representa el buen ambiente que hay en la selección española de fútbol es la de Lamine Yamal y Nico Williams. El extremo del FC Barcelona y el extremo del Athletic Club tienen una amistad que va más allá del trabajo, desde el primer día se convirtieron en una pareja inseparable. El entendimiento que tienen dentro del campo es el mismo que el que tienen fuera del césped. En una entrevista compartida por la Real Federación Española de Fútbol, Nico y Lamine dejaron al descubierto la gran complicidad que mantienen dentro del vestuario.

Cuando al pequeño de los Williams le preguntaron si quería compartir habitación Lamine durante el mundial, Nico lo tuvo claro: "Yo no puedo aguantar a este chaval". Los dos aclararon que pasan mucho tiempo juntos durante todo el día y que también necesitan su tiempo para estar solos.

Las dos estrellas de la selección española están todo el día haciéndose bromas, Lamine le restriega los títulos nacionales que tiene, "Yo tengo tres Ligas y una Copa del Rey", a lo que que Nico se defendió con los títulos europeos de ambos: "Los dos tenemos cero títulos europeos, hermano ¡Cállate, cállate!".

Pero dejando atrás la rivalidad entre clubes, son ambiciosos y ya pronostican las semifinales del Mundial. "Yo en mi mente un España - Francia y por el otro lado del cuadro, Argentina - Portugal. Para mí, sería perfecto", indica Lamine Yamal.

A lo que Nico Williams recuerda: "Ya les hemos ganado, bro. Dos veces". Y Lamine Yamal no se achica: "Pues otra".

Este jueves la Selección Española se juega el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo frente a Austria. Una vez en el verde las bromas se dejan a un lado y luchan por un mismo objetivo, ganar el Mundial y conseguir esa ansiada segunda estrella.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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