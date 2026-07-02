Luis de la Fuente: "A medida que pasan los días confío más, ciegamente, en este equipo"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, compareció este miércoles en Los Ángeles, justo antes del duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Austria. El de Haro volvió a romper una lanza a favor de su equipo y aseguró que "a medida que pasan los días confío más, ciegamente, en este equipo".

"A medida que pasan los días confío más, ciegamente, en este equipo. Soy optimista por naturaleza y más con este equipo. Son los mejores del mundo, y seguimos en esa línea. Pero estamos viendo cómo se está desarrollando este campeonato y la igualdad que hay", apuntó Luis de la Fuente.

El entrenador riojano ensalzó a la selección francesa, pero advirtió de que lo importante es llegar bien a la final del próximo 19 de julio.

"Francia lo está haciendo muy bien hasta ahora, pero lo importante es llegar bien hasta el día 19 (de julio) y estar igual que hoy. Nosotros vamos paso a paso. En nuestra mente está en llegar y llegaríamos como se tiene que llegar, aunque nos centremos en el partido de mañana", indicó el seleccionador español.

"Me encanta que se nos exija y tenemos que responder"

Luis de la Fuente admitió que está contento con la alta exigencia a su equipo.

"Me encanta que se nos exija y tenemos que responder nosotros a la expectativa porque no hay margen de error. Me dolería que no se nos exigiera", reconoció Luis de la Fuente.

"Queremos estar todos en el mundo feliz, pero no existe. En el fútbol tampoco. Y en la igualdad el que menos errores cometa está más cerca de ganar", analizó sobre el Mundial 2026.

"Esto es un proceso y en una competición de esta dimensión y exigencia hay un camino en el que hay que adaptarse e integrarse. Llegamos en un momento muy bueno para competir mañana a una selección como Austria y ser capaces de superarla, pero luego hay que jugar los partidos", avisó Luis de la Fuente.

El de Haro aseguró que los 26 jugadores españoles que han viajado a Estados Unidos quieren jugar, pero que "aquí los egos son en positivo, entonces entiendo lógicamente que todos quieran jugar"

"Aquí no hay esos egos que en otros sitios habláis o decís. Aquí los egos son en positivo, entonces entiendo lógicamente que todos quieran jugar. Pero saben también que aquí la prioridad es el equipo y además es una norma y un código que lo han marcado ellos con su actitud, con su comportamiento y con unas pautas que hay que seguir y aceptamos", explicó Luis de la Fuente.

"Lamine Yamal está para jugar todo lo que se le exija"

El seleccionador español aseguró que Lamine Yamal ya está recuperado para "jugar todo lo que se le exija" a la vez que destacó que tiene "muchas ganas" de participar en el partido de dieciseisavos de final del Mundial ante Austria en Los Ángeles. “

"Lamine Yamal está para jugar todo lo que se le exija. Hemos sido muy prudentes con las recuperaciones de cada futbolista, aunque los minutos también los marca la exigencia de cada partido. Está muy bien y con muchas ganas de jugar", aclaró Luis de la Fuente.

De la Fuente analiza la situación de Yeremy Pino, Víctor Muñoz y Nico Williams

Respecto a Yeremy Pino, el entrenador riojano destacó que "ha sido milagrosa la recuperación".

"Lo que parecía después del partido que podía tener una fractura, luego se confirmó que no era así, no había sido gracias a Dios nada importante. Además con su carácter, su coraje... Hoy ha entrenado con total normalidad, absolutamente normal", explicó Luis de la Fuente.

El seleccionador nacional también hablo sobre Víctor Muñoz y Nico Williams.

"Víctor [Muñoz] está bien, ha entrenado también con total normalidad, pero lleva tiempo sin competir y depende de cómo estuviera el partido pues valoraríamos su aportación o no", aseveró el del Haro.

"Y de Nico, que se llevó un gran disgusto, es normal después de haber tenido un año duro para él; y se llevó un disgusto tremendo después del partido. Creía que tenía una lesión otra vez importante; afortunadamente, y sigo dando gracias a Dios, no ha sido así. Son unas molestias moderadas y esas molestias le impiden jugar mañana, pero somos muy optimistas y creemos que para el próximo partido, si tuviéramos el acierto de pasar, pues estaría también", concluyó De la Fuente.